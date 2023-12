"La sobriété énergétique est aussi un enjeu d'acceptabilité" a rappelé Patrick Martin, Président du MEDEF

Le Président du MEDEF national a salué les organisateurs de l'événement, tout en rappelant son attachement au terrain, considérant qu'il ne faut "pas perdre ce repère permettant d'être au contact des réalités de terrain". Fort de près de 190 000 entreprises adhérentes au mouvement patronal, Patrick Martin est revenu sur la situation environnementale, écologique et énergétique, tout en insistant sur "l'enjeu de la question de l'acceptabilité des politiques" appelant à la vigilance avec la crainte de voir les "gens se cabrer". Pour autant, il n'est plus question de nier la réalité environnementale mais pour Patrick Martin, l'Etat doit s'appuyer sur le monde de l'entreprise, "toutes les enquêtes démontrent que les entreprises sont les acteurs les plus pertinents pour mener à bien ces politiques. Elles ont une lourde responsabilité et elles en ont conscience". Pour autant, "les études d'impacts des politiques publiques" sont considérées comme inexistantes ou inabouties.

La question de la décarbonation au coeur de tout

L'enjeu d'une accélération de la décarbonation de l'économie française est plus que jamais inscrit en filigramme des actions, et le cap de 2050 est clairement posé. Pour autant, "l’économie verte, constitue un levier de croissance durable et figure comme l’un des axes prioritaires pour réindustrialiser la France, ce qui est essentiel pour notre souveraineté, l’emploi, le dynamisme de nos territoires et la croissance." Pour autant, le patron du MEDEF milite à contre courant de celles et ceux qui voudraient voir la décroissance comme la seule piste permettant de sortir de l'ornière. Pour lui, sans croissance, nul salut pour nos économies et notre modèle social. A Chalon sur Saône, Patrick Martin a appelé les entreprises à écrire les plus belles pages "récit national", et ça passera nécessairement par l'entrepreneur.

Laurent Guillaumé