Résultats des phases qualificatives pour les Championnats de France de Boules Lyonnaises M3 : Génelard qualifié !

Une compétition qui a été organisée à Chalon-sur-Saône par le secteur 2

Dimanche 3 décembre, à partir de 9 heures 30, se déroulait au Boulodrome, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, les phases finales qualificatives de la Saône-et-Loire pour les Championnats de France M3.

Pascal Prudon, Président du secteur 2, assisté de tous les membres du bureau et quelques dirigeants des clubs chalonnais (boule Saint Jean et charreaux) avait donc organisé dans l’enceinte du Boulodrome de Chalon, cette journée des phases qualificatives avec une partie le matin et deux l’après-midi.

De nombreuses équipes de tout le département sont venues se mesurer pour accéder à la qualification directe pour les Championnats de France : Sennecey-le-Grand, Digoin, Mâcon, Génelard, Sornay, les Charreaux, La Chapelle de Guinchay, Salornay, Saint Christophe en Brionnais…

Les parties, bloquées sur un temps déterminé ont permis au cours de la journée, la promotion de ce sport à la plus grande joie des spectateurs venus très nombreux.

Clin d’œil à Monsieur l’arbitre.

En fin de soirée le classement était divulgué et seul le premier était qualifié directement pour les Championnats de France.

A l'issue des 3 journées de championnat M3 l'équipe Johanny Troncy de Génelard s'offre une place aux Championnat de France quadrette M3.

Pour information la deuxième équipe M3 se qualifiera aux Championnats de France à l'issue d'une dernière journée bouliste Play off à Cluny courant du mois de janvier 2024.

Classement de la journée après 3 parties jouées :

1ers Troncy Johanny de Genelard

2èmes Serge Bernardin d’Omb Mâcon

3ème Lucien Boivin de Digoin

4ème Morgane Grosjean de La Chapelle de Guinchay

Les équipes participantes:

Mâcon OMB,

Sennecey-le-Grand,

Cluny 2,

Digoin,

Génelard,

Les Charreaux,

La Chapelle de Guinchay,

Salornay,

Saint Christophe en Brionnais,

Cluny 1



Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B