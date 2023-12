Retour sur la 1ère édition de Sensi'Handi à la Maison de quartier des Aubépins

À l'occasion de la Journée Nationale de sensibilisation au handicap, la première édition de Sensi'Handi s'est tenue mercredi à la Maison de quartier des Aubépins. Plus de détails avec Info Chalon.

Mercredi 6 décembre 2023, la Maison de quartier des Aubépins a organisé, à l'occasion de la Journée Nationale de sensibilisation au handicap, la première édition de Sensi'Handi, une journée de sensibilisation au handicap ouverte aux jeunes et habitants du quartier, de la petite à la grande section de maternelle.

Pour ce faire, les représentants de quatre associations (Valentin Haüy, APLS, AFH et Chiens Guides d'Aveugles) ont tenu des stands et des ateliers.

Au programme de ce Sensi'Handi, des parcours en fauteuils ou avec cannes, des initiations à la langue des signes ou au braille, des jeux sensoriels, des informations à propos des chiens guides d'aveugles, du sport et des jeux adaptés.

La Maison de quartier a également reçu la visite de Louis Margueritte, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, d'Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Annie Lombard, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi, de l'insertion et de la santé, et Thérèse Bessette, la présidente de la Maison de quartier des Aubépins.

Pour clôre de la plus belle des manières cette journée des plus instructives, des jeunes de Théatromania Kids, association qui propose des ateliers et spectacles de théâtre pour enfants, ont fait un exposé sur leurs découvertes du handicap.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati