"Emmanuel Macron a trahi ses électeurs" pour Jérôme Durain, sénateur de Saône et loire

Hier, le Parlement a adopté un projet de loi sur l’immigration, inspiré du programme historique de l’extrême-droite. Ce vote a été obtenu avec le soutien des parlementaires macronistes, de droite et d'extrême-droite. Si les députés RN avaient voté contre ce texte, il n'aurait pas été adopté. Mais comment auraient-ils pu voter contre un texte qui reprend leurs revendications les plus scandaleuses ?

Préférence nationale dans l'attribution des aides sociales, déchéance de nationalité, remise en cause du droit du sol, durcissement du regroupement familial, attaques contre les étudiants étrangers et les étrangers malades, exclusion des étrangers sans papiers de l’hébergement d’urgence… Sur tous ces thèmes, les parlementaires macronistes ont multiplié les critiques ces derniers mois. Hier, ils se sont couchés et ont voté.

Pour ceux qui ont voté Emmanuel Macron au 2ème tour d'une élection afin d'éviter l'extrême droite au pouvoir, le réveil est difficile. Il est déjà arrivé dans le passé qu'une majorité doive faire taire les velléités extrémistes de son président. Je m'étais pour ma part opposé à la déchéance de nationalité. Comme beaucoup, j'aurais apprécié que les parlementaires élus comme des remparts face au Rassemblement national ne lui fassent pas la courte échelle hier. Nous nous sentons trahis tout comme devraient l'être les parlementaires du parti Renaissance dont on ne comprend plus le positionnement.