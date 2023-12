Vous avez dit vacances de Noël ? Les gendarmes de Saône et Loire veillent

Dans le cadre des départs en vacances d'hiver et de la lutte contre les atteintes aux biens, le 22 décembre 2023 dans le créneau 16h00 à 19h00, les communautés de brigades de CHAGNY, GIVRY, SAINT GERMAIN DU PLAIN et les brigades autonomes de SENNECEY LE GRAND et CHATENOY LE ROYAL ont mis en place plusieurs contrôles routiers. Ceux-ci ont été opérés sous réquisition du procureur de la République. 30 personnels ont été engagés sur le terrain et 282 véhicules et personnes ont été contrôlés.

14 contraventions au code de la route et 3 procédures délictuelles pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ainsi qu'une procédure pour conduite sous l'emprise de stupéfiants ont été relevées.

Dans le cadre de la lutte contre les addictions au volant, d'autres contrôles routiers seront également prévus au cours de ces fêtes de fin d'année.