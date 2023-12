BASKET FAUTEUIL - L'Elan Chalon termine dans le TOP 4 de la phase aller pour son accession à l'élite nationale

"En cette fin d'année, un petit message pour vous dire que nous sommes fiers de voir notre équipe ELAN CHALON Basket Fauteuil terminer la phase aller du championnat Elite dans le top 4. Nous espérons confirmer cette quatrième place lors de la phase retour, elle serait synonyme de final four, final four qui se déroulera les 17 et 18 mai à domicile au Colisée. L'année 2024 commencera par un déplacement au PUY en VELAY et nous recevrons le samedi 20 janvier à l'annexe du Colisée l'équipe du CANNET.

En attendant de nous revoir sur les terrains, les joueurs, dirigeants et moi même vous souhaitons de passer de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année."

La Présidente

Christine Juillot