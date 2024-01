Nathalie Ormancey, créatrice d’intérieurs sur mesure, a ouvert son show-room « Intérieurs Privés » à Châtenoy-le-Royal

" Forte d’une expérience de 18 ans dans l’agencement et la décoration, je mets ma créativité, mon expertise, ma passion pour l’architecture, les volumes, les matières et les couleurs au service de VOTRE PROJET pour créer VOTRE intérieur sur-mesure !

Un agencement réfléchi qui vous correspond et vous ressemble sera un REFUGE, la construction d’un endroit chaleureux où il fait bon vivre, VOTRE FOYER !

C’est pourquoi au-delà de ma formation théorique et technique de conceptrice en architecture intérieure, j’ai à cœur de créer des intérieurs sur-mesure et personnalisés pour CHAQUE client !

Et pour pouvoir vous accompagner de A à Z dans la réalisation de votre projet, j’ai choisi de travailler avec l’enseigne « Intérieurs Privés » dont la fabrication des meubles et rangements sur-mesure se fait en France et en Allemagne par des Maîtres ébénistes qui allient leur savoir-faire traditionnel aux technologies les plus modernes.

Je peux également vous conseiller quant aux choix des matières et couleurs pour vos murs et vos sols, vous proposer des luminaires, du petit mobilier sur-mesure et autres éléments de décoration exposés dans mon show-room pour la plupart.



Malette de pomponettes de laine Serge Lesage créateur français de tapis contemporains d’exception

Notre maison est bien plus qu’un toit qui nous abrite ! C’est un refuge où doit règner sérénité, sécurité et confort. Avec mon mètre et mon crayon magique, nous allons, ensemble, faire de vos rèves une réalité ! " Nathalie

