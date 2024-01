Fiscalité, projets communaux, coût de l'énergie... Vincent Bergeret, maire de Châtenoy le Royal, fait un point d'étape.

Avec plus de 6000 habitants, Châtenoy le Royal est la principale commune du Grand Chalon, en dehors de la ville centre évidemment. A deux tiers du mandat communal, Vincent Bergeret a apporté un certain nombre de précisions sur les dossiers municipaux.

"Sur le programme électoral, les 3 projets phares sont réalisés"

Satisfaction à peine dissimulée pour Vincent Bergeret, que celle d'afficher la réalisation de la résidence seniors, totalement auto-financée dans son fonctionnement, la réalisation des travaux du terrain synthétique cet été et enfin l'extension de la Maison de santé. Un dernier point sur lequel le maire a souhaité insister, dénonçant l'abandon de certaines politiques publiques au détriment des finances communales ou départementales. Une situation qui ne pouvait rester sans réponses, "on a assumé la question de la Maison de santé. Mais était-ce à nous de le faire ? " dénonce Vincent Bergeret. "Pour Châtenoy et les Châtenoyens, on a apporté une réponse face à la désertification médicale. Aujourd'hui, la maison est pleine."

"Une facture énergétique qui passe de 90 000 à 320 000 euros en 2024"

Jusqu'alors épargnée, la commune de Châtenoy le Royal a vu son contrat électricité/gaz arriver à son terme fin décembre. "On entre dans le dur. C'est simple, on passe de 90 0000 à 320 000 euros, avec une consommation constante". Entre les travaux menés en 2022 et 2023, 50 % de l'éclairage public a été changé. Tous les travaux qui pouvaient être faits ont été menés. On continue sur 2024 et 2025 à changer tout ce qui peut l'être sur l'éclairage public avec près de 500 000 euros investis chaque année. Sur les groupes scolaires, il n'en reste plus qu'un à réaliser à savoir celui de Cruzille. L'éclairage du stade de foot sera réalisé en janvier."

Des économies qui touchent à leurs fins au regard des lourds travaux menés tout au long de ces dernières années, "on touche au bas de laine maintenant". "Pour autant, il n'est pas question de toucher à la fiscalité locale d'autant plus avec notre problématique récurrente des valeurs locatives, ni même d'avoir recours à une hausse des tarifs communaux. Il va falloir faire avec en ayant toujours moins".

"Pour autant, les investissements seront encore denses cette année avec encore 500 000 euros de travaux de voirie" rajoute Vincent Bergeret.

"On est autonome tout l'été en eau de récupération"

Le sujet peut paraître anecdotique pour certains mais le maire de Châtenoy le Royal se félicite de l'installation du bassin de récupération des eaux de pluie du gymnase, permettant de collecter 750 m3 d'eau. "On est en capacité de traverser tout l'été en totale autonomie dans nos arrosages", rappelant que les jeunes arbres doivent être arrosés pendant trois ou quatre avant d'être autonomes.

"Il n'y a plus de foncier disponible à Châtenoy le Royal"

Autre information capitale diffusée par l'élu, c'est bien celle concernant les projets immobiliers. Ça bouge à Châtenoy le Royal avec un certain nombre de programmes immobiliers en cours ou sur le point d'être lancés mais Vincent Bergeret attend des services de l'Etat, un peu plus de considération à l'égard de Châtenoy.

Compte tenu de la loi SRU, Châtenoy le Royal se retrouve sous les seuils des 20 % de logements sociaux. Une situation qui entraîne une pénalité financière mais aussi le retrait de droit de préemption depuis déjà deux ans. Vincent Bergeret compte bien sur le Préfet de Saône et Loire pour lever cette double sanction après un certain nombre d'efforts réalisés. "C'est totalement paradoxal d'être sanctionné alors même que nous avons une vingtaine de logements vides sur Châtenoy le Royal et près de 2000 logements vacants à Chalon sur Saône". Une situation absurde qui agace profondément l'élu. Pour autant, pour faire preuve de bonne volonté, ce sont trois nouveaux programmes qui verront le jour à Châtenoy. L'un porté par l'OPAC de Saône et Loire proposera 6 logements seniors, le second d'Habellis au Treffort proposera une vingtaine de logements et enfin les deux bâtiments portés par la Coop Habitat Bourgogne d'une quinzaine de logements en acession et 14 logements réservés aux seniors. "On montre notre bonne volonté. A l'Etat de montrer la sienne mais il n'y a plus de terrain disponibles à Châtenoy le Royal".

Laurent Guillaumé