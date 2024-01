A Givry, le coup de gueule de José

A l’heure du tout numérique, ou les services de l’état, de la région, du département et de la municipalité vous imposent de faire toute vos démarches sur leurs sites WEB, il faudrait peut-être que les responsables politique en charge de ce domaine soient plus efficaces dans les négociations avec leurs partenaires afin de couvrir le territoire avec la fibre.

En effet je réclame (comme la majorité des familles de ma rue et d’autre quartier de givry) un réseau digne de ce nom, car non seulement non fibré mais quand vous disposez seulement de 3 MEGA (Mbits/s) , il est impossible de joindre à des mails tous les fichiers demandés par les services de l’état.

Nous demandons cela depuis plusieurs années avec toujours les mêmes réponses, « ça va arriver » !!!

De nombreux appels de ma part en mairie qui me renvoie sur le prestataire, le prestataire qui me renvoie sur la mairie et dernièrement une garantie de la mairie de givry qui affirmait que tout givry serait couvert avant fin 2023.

En espérant une couverture rapide de la totalité de la commune

José fernandez