Lancement de la campagne de recensement de la population chalonnaise 2024

17 agents seront mobilisés pour cette opération qui se déroulera du jeudi 18 janvier jusqu’au mardi 24 février

Lundi 8 janvier à 16h30, se déroulait au Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône, la Conférence de presse du lancement de la campagne sur le recensement de la population chalonnaise. Un événement qui se déroulait en présence de Bruno Legourd, 1er adjoint à la Mairie de Chalon, de Serge Lheureux, chef de service de l’Etat Civil et des dix-sept agents recenseurs.

Extrait du discours de Bruno Legourd : « Je vous remercie d’avoir répondu toutes et tous à notre invitation […] pour relayer le lancement de la campagne de recensement de la population 2024. C’est important de relayer cette campagne car il faut informer les chalonnais qu’ils vont faire partie d’une opération de recensement. Par contre, nous le verrons après mais tous les chalonnais ne sont pas forcément concernés. A quoi sert le recensement ? Je crois que c’est important de le préciser. C’est de permettre de connaitre le nombre de personnes qui vivent en France et qui vivent aussi dans les communes. Cette action de recensement a un effet direct pour les communes en terme de leur importance, ce qui permet de calibrer les dotations de l’Etat et effectivement de ce fait, il y a un intérêt économique et financier pour les communes en dehors de l’importance de la commune. Pour les communes de 46 000 habitants, c’est le cas de la ville de Chalon-sur-Saône, nous sommes dans une collecte annuelle et qui se fait avec un échantillon d’adresses (personnes, immeubles...). Tous les chalonnais ne font pas l’objet d’un recensement, c’est simplement un échantillon le plus fiable possible en fonction de leur importance […] Par ce recensement, nous allons pouvoir déterminer deux types de population qui fait la population totale de la ville, c'est-à-dire la population municipale qui comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune et dans un logement dans une communauté (religieuse, étudiante…). Nous avons ensuite la population comptée à part qui comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui sont concernées car elles ont une résidence sur le territoire de la commune. L’ensemble de ces deux groupes de population, la population municipale et la population comptée à part, nous donnera la population totale de la ville! Voilà à quoi correspond ce recensement […] La particularité de la collecte de recensement 2024 à Chalon-sur-Saône, c’est que nous allons nous mettre aussi à des modalités de fonctionnement un peu plus moderne avec un QR code et la mobilisation des agents principalement des agents municipaux […] Il y aura une opération préalable de communication où chaque occupant du logement concerné par le recensement sera destinataire d’une lettre d’information (avec un lien par internet). Par rapport à la confidentialité, les enquêtes sont strictement confidentielles et le traitement des données est entièrement anonyme, les renseignements collectés ne donnent lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal car il y a carrément une dissociation entre les impôts et l’INSEE. Ce recensement va se dérouler du jeudi 18 janvier jusqu’au mardi 24 février ! ».

Photographie des agents du recensement !

Pour information : Constitution de l’échantillon pour la Ville de Chalon-sur-Saône : L’échantillon de la collecte 2024 comprend 2 401 logements, soit 426 adresses à enquêter. Ce système d’échantillon (8 % de logements pour chacun des 5 groupes) a notamment pour conséquence que l’ensemble des résidents d’une même rue ne seront pas obligatoirement recensés pendant cette période. Par contre, certaines personnes pourront être recensées plusieurs fois si elles ont déménagé. Quels Services de la Ville sont mobilisés ?

Le recensement est une opération transversale qui mobilise un certain nombre d’agents administratifs : - Emeline Nicolas, du service Etat-Civil/Elections, est nommée coordinateur communal et Hélène Revol, du même service, est nommée coordonateur communal adjoint. Elles sont chargées de la préparation et du suivi de la collecte (recrutement des agents recenseurs, timing de la collecte, accueil des habitants…). Elles peuvent également assumer la fonction d’agent recenseur.

- 17 agents-recenseurs, recrutés spécifiquement pour la durée du recensement 2024, assurent la collecte auprès des personnes à recenser. Ils sont munis, pour ce faire, d’une carte officielle comportant indication de la fonction, photo, cachet de la ville et signature de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône et d’un arrêté de nomination. Les agents recenseurs ont été recrutés parmi les agents des trois collectivités afin de valoriser les savoirs et les expériences des agents qui maitrisent les procédures administratives et l’accueil du public.

Modalités pratiques de la collecte : Depuis 2015, les personnes recensées ont le choix entre un recensement sur support « papier » et un recensement par internet. Depuis 2016, le recensement par internet est proposé en premier systématiquement, le support « papier » n’est qu’un recours. Pour la ville de Chalon, nous avons obtenu une moyenne de 55.3% de réponse par internet lors de la collecte 2023. Chaque année l’objectif est de tendre à un accroissement de ce taux pour la ville de Chalon. Les données demandées pour le recensement de la population sont strictement confidentielles. Les agents recenseurs sont tenus au secret professionnel. La Loi 51-711 du 7 juin 1951 rend obligatoire la réponse aux questionnaires du recensement. Une amende est prévue en cas de refus de répondre (38€). En pratique, l’agent recenseur se rend au domicile de la personne recensée et lui explique les différents procédés de recensement.

Par Internet (à privilégier) : Pour ce faire, ils existent un code d’accès et un mot de passe uniques par logement et un site dédié : www.le-recensement-et-moi.fr. Les agents recenseurs n’ont donc pas à récupérer de formulaires, tout ce fait sous forme dématérialisée et aucun document n’est collecté par l’agent recenseur. Le recensement par internet est donc à privilégier car la méthode est plus pratique et présente des avantages pour tous : Gain de temps pas de second passage de l’agent pour récupérer les documents - La personne effectue son recensement au moment où elle est disponible - Questionnaire guidé et plus facile à compléter- Confidentialité respectée : personne n’a accès au questionnaire en ligne hormis l’INSEE - Moins de papier : respect de l’environnement.

Par écrit : Les documents comprennent une feuille de logement (reprenant les caractéristiques du logement) et un ou plusieurs bulletins individuels (un bulletin individuel par personne à recenser). La récupération des données peut s’effectuer de différentes façons : Au premier contact, l’agent reste sur place pour aider à remplir les documents : un quart d’heure suffit. L’agent revient au domicile afin de récupérer les documents remplis par la personne : un rendez-vous a pu être convenu au préalable. Les documents peuvent également être retournés en Mairie, Service Etat-Civil/Elections - Pôle Recensement (Hôtel de Ville, C.S. 70092, 71321 Chalon-sur-Saône Cedex).

J.P.B