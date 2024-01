Coup d’envoi des soldes d’hiver ce mercredi

les soldes d'hiver sont lancés à 8h du matin ce mercredi dans la plupart des départements et ce, jusqu’au mardi 6 février inclus.

il est important de noter que «les commerçants ne sont pas obligés de participer aux soldes, ni de réduire les prix de tout leur stock». Mais pour chaque produit soldé, «le prix avant les soldes et le nouveau prix réduit doivent apparaître clairement». Même chose sur internet, où «la distinction entre les articles soldés et non soldés doit clairement apparaître».