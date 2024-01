Un loup toujours présent entre Le Creusot et Chalon-sur-Saône

Suite à la relève des images d’un piège-photo disposé à proximité des carcasses d’ovins tués lors d’une attaque de grand prédateur début janvier, l’office français de la biodiversité confirme la présence d’un loup sur la commune de Marcilly-les-Buxy.

Un loup avait été tiré et blessé le 4 décembre 2023 dans le cadre d’un tir de défense autorisé par le préfet sur la commune de Morey. Malgré une recherche au sang effectuée dès le lendemain, l’animal n’avait pas pu être retrouvé. Les images prises le 8 janvier correspondent probablement au même individu, qui aurait survécu à ses blessures.

Depuis le tir du 4 décembre 2023, 5 attaques pour lesquelles la responsabilité du loup n’a pas pu être écartée ont été constatées entre Le Creusot et Chalon-sur-Saône. Le préfet invite les éleveurs du secteur à la vigilance. Il rappelle également que la campagne annuelle d’aides financières à la protection des troupeaux sera ouverte prochainement. Une grande partie des éleveurs d’ovins et de caprins du département pourront alors bénéficier d’aides à l’acquisition et à l’entretien de chiens de protection des troupeaux et de matériel de protection électrifié.