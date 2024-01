École de vélo Young : les enfants ont fêté les rois ce dimanche

Ce dimanche 7 janvier, l’école de vélo Young de Saint-Marcel avait invité ses jeunes adhérents et leurs familles à partager un moment festif autour de la galette des rois.

Et on peut dire que petits et grands se sont régalés au sein de la salle René-Claude Gressard avec de bonnes galettes de la pâtisserie l’Ambroisie.

Actuellement, ce sont 17 enfants qui sont inscrits à l’école et qui reprendront le chemin des entraînements aux alentours du mois de février :

« Selon la météo que nous aurons à ce moment là, nous pensons reprendre tranquillement début février afin de préparer au mieux les premières compétitions qui démarreront début mars » a expliqué Daniel Gien, président de l’école.

C’est une équipe toujours aussi dynamique et « renflouée » par quelques animateurs supplémentaires qui auront le plaisir d’accueillir les petits cyclistes en herbe.

Pour information, l’école de vélo Young organise deux matinées d’inscriptions au sein du siège du Vélo Club de Saint-Marcel :

Les samedis 20 et 27 janvier de 9h30 à 11h30.

Pour contacter l’école ou pour suivre l’actualité des jeunes cyclistes c’est par ici.



Amandine Cerrone.