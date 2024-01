AVIS DE DECES - Madame Odette COURTOIS

MERCUREY - ÉTUPES - GIVRY



Annie et Jean-Paul LESNE,

Odile et Patrick LIMOSIN,

Dominique et Olivier COURTOIS-CHAPUIS,

ses enfants ;

Delphine et Walter, Carine et Jérôme, Sabine et Cyrille,

Mathilde et Gurval, Émilie,Astrid et Nicolas,

ses petits-enfants ;

Cloé, Hanaé ,Baptiste ,Léane, Margaux, Azenor, Gautier, Rozenn,

ses arrière-petits-enfants ;

Fernand COURTOIS, son beau-frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette COURTOIS

survenu à l'âge de 95 ans.

Les obsèques religieuses auront lieu mardi 16 janvier 2024,

à 14h30, en l'église de Touches à Mercurey.

Odette repose à la chambre funéraire de Dracy le Fort 64 A route d 'Autun.

Fleurs naturelles, pas de plaque.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Monsieur Roger COUTOIS

décédé le 25 juillet 2009.