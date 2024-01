Cérémonie des vœux de l’O.M.S Chalon-sur-Saône sur fond de Jeux Olympiques-Paralympiques et de remerciements aux clubs sportifs chalonnais

Avec plus de 90 personnes présentes à l’événement et une annonce d’un nouvel équipement sportif à Chalon, la soirée a connu un véritable succès !

Vendredi 12 janvier 2024 à 18h30, dans la petite salle Marcel Sembat, 1 Place Mathias à Chalon-sur-Saône, se déroulait en présence de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S Chalon-sur-Saône assisté de Jean Luc Durand, Vice-président, de Sophie Blondeau, secrétaire et de tous les membres du Comité Directeur, la cérémonie de présentation des vœux 2024 de l'Office Municipal des Sports.

De nombreux élus étaient présents : Dominique Melin, Vice-Présidente au Grand Chalon en charge des sports, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, les Conseillères et Conseillers Municipaux, Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Pierre Carlot en charge des associations, Fabrice Faradji, Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Monique Brédoire, Chargée de Mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Gilles Véchambre, Directeur des sports de la ville de chalon et du grand chalon et de nombreux présidents d’associations ou de clubs sportifs.

Extraits des discours prononcés :

Thierry Thevenet : « En cette année Olympique si importante pour le sport français, je suis heureux au nom des membres du Comité Directeur de l’Office Municipal des sports de vous présenter tous nos meilleurs vœux pour 2024. Vœux de santé, primordiaux, pour vous tous mais aussi pour vos familles, vœux de prospérité bien évidement pour tous les chalonnais et grand chalonnais, vœux de réussite professionnelle également pour vous tous et surtout vœux de réussite sportive, à titre personnel mais aussi à l’ensemble des clubs chalonnais. Le sport chalonnais est riche, par ses résultats bien sûr mais également par sa diversité, plus de 100 activités sportives sont proposées quotidiennement aux chalonnais et grand chalonnais et cela grâce à votre engagement bénévole quotidien. Le nombre de licenciés au sein des clubs de l’O.M.S est revenu à la hausse puisque depuis le mois d’août 2023, nous avons récupéré la totalité de la perte de licenciés due aux diverses pandémies. Environ 17 000 à 18 000 licenciés. Merci pour cela et poursuivons tous en 2024 et au-delà, dans cette action de développement du sport. L’année 2024 repart sur les « chapeaux de roues » pour l’O.M.S de Chalon et déjà de nombreux projets sont actés […] Nous reconduisons pour cette année le principe des 3 grands axes : L’aide pour l’organisation d’une manifestation sportive, nouvelle, sur Chalon au cours de la saison – le soutien aux clubs qui engageront des actions en faveur de la formation de leurs bénévoles administratifs, techniques ou autres – Le partenariat avec les clubs organisant des manifestations reconnues et ancrées sur le chalonnais… Pour information, sachez que la commission d’attribution de ces aides se réunira sous peu et vous serez avisés des décisions avant la fin du mois ! Je vous rappelle d’ailleurs que pour cela, nous avons acté un budget de l’ordre de 13 à 15 000 euros.

Sachez que pour l’entrée au sein de l’O.M.S de Chalon pour les nouveaux clubs, les demandes de dossiers d’affiliation devront nous être retournés afin qu’ils soient validés par notre commission juridique avant présentation au Comité Directeur pour être votés à la prochaine Assemblée Générale. Il y a reconduction de l’aide de l’O.M.S auprès de nos sportifs de haut niveau 2024 dont la liste officielle de ces sportifs étant publiée par le Ministère des Sports a été renvoyée pour une remise de ces aides qui seront programmées au plus tard en mai 2024. Nous continuons nos actions de formations de l’ensemble des bénévoles chalonnais. Nous étudions actuellement vos demandes pour mieux vous accompagner. Enfin, concernant la mise à disposition et le prêt des véhicules de l’O.M.S, sachez qu’après acquisition d’un troisième véhicule en fin d’année 2023, nous avons actuellement 80% des weekends jusqu’à fin juin de réservés […] En parallèle à cela, nous poursuivrons également nos aides vers les clubs lors de vos diverses rencontres en vous aidant à doter vos manifestations de médailles, coupes et lots divers […] De plus, l’O.M.S de Chalon sera également présente à vos côtés lorsque vous organiserez des manifestations sportives sur Chalon et le Grand Chalon et qui cette année encore, je n’en doute pas, ne manqueront pas. Vie associative, forum des sports, présence lors de vos Assemblées Générales, présence à vos manifestations … toutes ces prérogatives seront reconduites pour l’année 2024. Aussi, je remercie tous les membres du Comité Directeur pour leur implication et qui ne compte pas leur temps et leurs efforts pour soutenir le sport chalonnais. Je remercie chaleureusement tous les élus de la ville de Chalon et du Grand Chalon qui sont toujours à notre écoute et avec qui il est toujours très agréable de travailler. Merci encore à toutes et à tous pour le travail accompli et encore une fois bonne année 2024 à tous les clubs sportifs chalonnais, à vous, aux dirigeants et bénévoles des clubs et à tous les licenciés sportifs chalonnais. Je vous remercie ! ».

Dominique Melin : « Vous êtes venus en nombre à l’invitation de l’O.M.S Chalon-sur-Saône et nous vous en remercions ! Ce moment incontournable des vœux envers vous, le tissu associatif et sportif, est synonyme de partage et de convivialité. Le Grand Chalon vous exprime tout son attachement, vous qui faites vivre notre territoire et participez à notre attractivité. De nos jours, le sédentarisme est très présent et vous êtes au cœur de la santé de nos jeunes et surtout un élément central de notre vivre ensemble. Votre rôle social fait partie intégrante de notre territoire. Néanmoins, le réchauffement de notre planète nous oblige à repenser à nos modes d’utilisation de nos équipements afin de réduire les effets de serre mais aussi nos préoccupations économiques, énergétiques et écologiques […] La dynamique que vous fédérez permet de mettre en exergue des championnats de haut niveau […] Cette année 2024 se veut particulière avec les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris qui engendre toute une osmose au sein des territoires. Aussi, nous vous remercions et nous sommes fiers pour vos actions, vos sensibilisations… afin de promouvoir cette fête extraordinaire et de vous approprier cette année 2024 hors norme, sportivement, qui fera rayonner votre implication et vos valeurs sportives dans notre beau territoire. Au nom du Président Sébastien Martin, d’Olivier Grosjean, Conseiller Communautaire délégué au développement des équipements sportifs et de moi-même, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2024. Vive le sport ! ».

Quant au Maire de Chalon, Gilles Platret, il faisait une annonce très attendue par certains clubs sportifs en ces termes : « J’ai grand plaisir à vous annoncer, Mesdames et Messieurs, que la ville de Chalon va se lancer dans la construction d’une nouvelle structure sportive, dite structure sportive légère. Elle correspond à la construction de celle du Grand Chalon pour le gymnase du tennis de Léo Lagrange, c'est-à-dire une structure qui a tous les avantages du gymnase mais qui étant d’une construction moins dur qu’un gymnase traditionnel coûte aussi beaucoup moins cher au contribuable. Mais l’idée que nous avons de faire cette structure, c’est de faire en sorte qu’elle puisse de nouveau accueillir des clubs qui sont aujourd’hui trop à l’étroit, trop serrés dans les critères d’attribution qui sont les leur et qui souvent nous disent donnez-nous des créneaux supplémentaires et malheureusement à qui nous sommes obligés de dire non parce que nous n’avons pas la possibilité physique de leur accorder. Donc cette structure, elle est à l’étude, elle naîtra dans les environnements du lac des près Saint Jean et l’objectif que j’ai assigné à nos services, c’est qu’elle sorte de terre et qu’elle soit lancée dans l’année 2025 […] Lorsque cette structure sera sortie de terre, nous aurons déjà travaillé sur le projet d’une nouvelle structure car nous avons besoin pour faire vite de deux structures de ce type pour la ville […] Nous sommes là dans un type d’équipement qui va bien au-delà du million d’euros, c’est une évidence mais en tous cas c’est une priorité, on s’y attache et on aura donc l’occasion d’en reparler avec vous dans l’avenir. Je m’associe très harmonieusement aux chœurs des vœux qui viennent de vous être présentés ! ».

