Samedi 20 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal, Concert de la Banda Desperados

Cette année la Banda sera accompagnée des Poly'sons, un petit groupe de jeunes issu de l'harmonie d'Ouroux (c'est l'orchestre "junior" qui a évolué). Ils sont sur un repertoire moins classique d'harmonie et plus tourné vers ce que les jeunes aiment (musique de jeux videos, pop/rock, variété ....) le tout arrangé avec une rythmique importante.

Au programme vous pourrez entendre par exemple du U2, Ed Sheeran, Blues Brothers etc...

Pour la 2ème partie, la Banda Desperados va présenter des morceaux qui viendront rejoindre les carnets de défilé pour leurs prochaines manifestations musicales, le tout dans un style plus festif afin d'avoir encore plus d'interactions avec le public. Beaucoup de morceaux ont été arrangés par des musiciens du groupe et concernant le programme, le mystère sur les titres reste entier afin de laisser au public le plaisir de tout découvrir.