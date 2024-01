Ça démarre sur les chapeaux de roues pour La Bobine et du nouveau sur le cinéma de centre-ville

Si les premières séances de La Bobine ont eu lieu le jeudi 4 janvier autour de «Priscilla» de Sofia Coppola en sortie nationale et le jeudi 8 janvier pour la projection de «Fremont» de Babak Jalali, sa rentrée officielle a eu lieu le jeudi 11 janvier 2024, l'occasion d'en savoir plus sur la programmation de janvier à avril et un peu plus...

Juste avant la projection de «Past Lives - Nos vies d'avant» (2023) de Celine Song, un drame romantique personnel et touchant mêlant passé et avenir, Asie et Occident, croyances et rivalités, Chantal Thévenot, la présidente de La Bobine, a présenté la programmation de janvier à avril.

À commencer par le Festival Cinéma Télérama qui a lieu du 17 au 23 janvier, avec entre autres la projection en avant-première, ce jeudi, de «La Zone d'intérêt» (2024), un drame historique de Jonathan Glazer sur le quotidien d'un officier SS zélé, en famille, dans une maison tout confort à quelques mètres du camp d'Auschwitz-Birkenau, et la rediffusion de «The Fabelmans» (2023), la plongée en enfance de Steven Spielberg, le lundi 22 janvier à 16 heures.

Une date à ne pas manquer, le jeudi 1er février à 19 heures 30, autour de la projection de «L'Homme d'argile» (2024) de Anaïs Tellenne, une soirée spéciale en présence de l'acteur Raphaël Thiéry et de la cheffe costumière Véronique Trémoureux.

Autres soirées spéciales à ne pas manquer, le jeudi 8 février, les soirées 2 films avec pause gourmande «Quand la peinture nous embobine», l'occasion de découvrir «Ricardo et la peinture» (2023) de la réalisatrice suissesse Barbet Schroeder et «Munch» (2023) du réalisateur suédois Henri Martin Dahlsbakken, et le lundi 25 mars à 17 heures 30, «Les vertiges de l'adolescence», avec «Scrapper» (2024), la chronique tendre de la réalisatrice britannique Charlotte Regan, et «Holly» (2024) du réalisateur belge Fien Troch.

Trois soirées spéciales en présence du réalisateur sont au programme, à savoir le lundi 18 mars pour «La Ferme des Bertrand» avec Gilles Perret, le jeudi 21 mars pour le film jordanien «Inchallah un fils» avec le producteur Raphaël Alexandre, et le jeudi 4 avril pour «Laissez-moi» avec Maxime Rappaz. Trois soirées programmées pour 19 heures 30.

Chantal Thévenot a profité de la forte affluence, rentrée oblige, pour donner des nouvelles du cinéma de centre-ville, ce vieux serpent de mer qui tient en haleine tous les cinéphiles Chalonnais et Grand-Chalonnais depuis maintenant 6 ans. Il semblerait que les travaux devraient démarrer à partir du mois de mars dans l'ancien cinéma Les 5 Nef, pour une ouverture annoncée pour la fin de l'année.

Les quatre salles du cinéma seront rénovées, avec un accès PMR en ascenceur, à raison de deux salles par étage.

Bien entendu, la présidente de La a également évoqué le festival Chefs Op' en lumière, du lundi 4 au dimanche 10 mars 2024, avec 42 films, dont 18 avant-premières, 3 master-classes, des débats, des workshops, un ciné-concert, une exposition, beaucoup d'invités et quelques surprises... La programmation complète de ce festival sera dévoilée à la fin du mois.

Comme à l'accoutumé avec la Bobine, on voyage. Ainsi, on retrouve des films d'Amérique, «May December» de Todd Haynes (États-Unis), «Les Colons» de Felipe Gálvez Haberle (Chili), «Le Successeur» de Xavier Legrand (Canada), d'Afrique, «La Mère de tous les mensonges» de Asmae El Moudir (Maroc), d'Europe, «Amours à la Finlandaise» de Selma Vilhumen (Finlande), «Green Border» de Agnieszka Holland (Pologne), «Blackbird, Blackberry» de Elene Naveriani (Géorgie), «La Grâce» de Ilya Povolotsky (Russie), et d'Asie, «Un hiver à Yanji» de Anthony Chen (Chine), «Nuit noire en Anatolie» de Özcan Alper (Turquie), «A Man» de Kei Ishikawa (Japon) qui clôt la saison.

Rendez-vous donc au Mégarama Chalon ce jeudi 18 janvier à 18 heures 30 pour l'avant-première de «La Zone d'intérêt» (2024), un drame historique de Jonathan Glazer.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati