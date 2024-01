"L’Autre Emoi" ou l’art de lutter contre la surinformation : une exposition de Nidhal Mansar, Hall de la mairie à Saint Rémy du 10 au 21 janvier 2024.

Nidhal Mansar est une jeune photographe d’art plus particulièrement tournée vers la capture des moments de la vie, de la douceur, de l’authenticité des personnes adultes, enfants, couples, de la famille, mais le monde actuel lui donne l’impression que l’on perd pied, que l’on perd son identité devant l’afflux d’informations, d’images et autres que l’on nous impose au travers des écrans de toutes sortes.

Ce vendredi soir, en présence de Florence Plissonnier maire de St Rémy. c’était le vernissage de l’exposition de Nidhal Mansar.

Elle veut montrer combien nous sommes devenus plus des spectateurs que des acteurs de notre vie si nous ne prenons pas garde à la surabondance d’informations parfois et souvent toxiques à notre vie, notre environnement.

Par ces clichés exposés dans le hall de la mairie de St Rémy, elle veut faire passer un message sur la perte d’identité par les réseaux sociaux, les écrans, le virtuel, les jeux vidéo…

Je cite : « Déconnecté de mon être et de ma créativité, de mes sens et de mon cœur, je vis derrière un écran, je vis à travers l’autre et pour l’autre, je me mets en scène, mon visage n’a plus d’expression, je suis piégée derrière un filtre, mais qui suis-je réellement ? » ("L’autre émoi" Nidhal Mansar)

Une exposition à voir, dont l’expression des visages interroge et donne à méditer sur nous-mêmes, sur le devenir de notre identité d’être humain.

C.Cléaux