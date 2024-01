Des premiers voeux réussis pour Consiglia Dubois, maire de Saint-Léger sur Dheune

Élue en octobre dernier à la place de Daniel Leriche, respectant son engagement de campagne électorale, c'est Consiglia Dubois qui a pris les commandes. Les voeux étant l'occasion de formaliser un peu plus l'autorité municipale.

Ils étaient en nombre ce dimanche matin aux côtés de Consiglia Dubois, maire de Saint Léger sur Dheune. Le député Rémy Rebeyrotte, le sénateur Marie Mercier, Dominique Juillot représentant Sébastien Martin, retenu aux voeux à Givry, mais aussi Jean-Christophe Descieux - conseiller départemental du canton, et de très nombreux élus de la Dheune et des communes de l'agglomération, ont tenu à être présents, aussi pour saluer le parcours inédit de Daniel Leriche, dans sa vie d'élu local.

Après avoir évoqué une partie des innombrables projets menés par son prédecesseur, dont le grand dossier de la revitalisation du centre bourg dans le cadre de l'opération Coeur de village, avec notamment la chaufferie bois, la restauration scolaire, le regroupement des services administratifs... Consiglia Dubois a martelé sa volonté de "poursuivre les efforts engagés", des efforts dans le sens d'un renforcement des "centralités rurales". Une stratégie de revitalisation qui a reçu le soutien de la région Bourgogne-Franche Comté et de l'Etat avec une dotation allouée de 500 000 euros.

Pas question de changer la stratégie portée depuis quelques années, à savoir celle de s'appuyer sur le Canal du Centre comme "un facteur d'attractivité touristique".

Poursuite des travaux de rénovation énergétique, adaptation aux changements climatiques, extension de l'école élémentaire, végétalisation des espaces sont tout autant de sujets sur lesquels Consiglia Dubois entend porter la mobilisation du conseil municipal.

Reprise de la circulation SNCF début février

Sur les sujets de mobilité mais aussi de l'équipement numérique, l'élue a rappelé que toute la commune était désormais équipée en fibre optique.

Marathon de la Côte Chalonnaise

Pour l'édition 2024 du Marathon de la Côte Chalonnaise, Saint Léger sur Dheune participera à la fête avec un passage sur la commune. Pour les JO, la commune et ses associations seront aussi sur le front avec de jolis événements en perspective.

L'élue a rappelé sa volonté de préserver "l'état d'esprit communale et sa bienveillance".

Des propos qui ont su subjuguer Dominique Juillot, saluant la présence, "d'un député, d'un sénateur, d'un conseiller départemental et régional. Je suis rassuré. C'est le socle de notre société, de notre vivre-ensemble. La commune, c'est qui donne corps à notre société" rappelant "le Grand Chalon est au service des communes et de sa population pour organiser le vivre ensemble". Des propos qui ont sonné juste auprès de Rémy Rebeyrotte, "la République s'incarne dans des moments comme ceux là". Marie Mercier s'enthousiasmant de l'élection de Consiglia Dubois à la tête de la commune, le mot de la fin est revenu naturellement à Daniel Leriche, "je te souhaite un mandat exceptionnel et de belles émotions. Je suis très fier du chemin parcouru. Au revoir". C'est tout naturellement que les nombreux présents ont été conviés à partager le verre de l'amitié.

Laurent Guillaumé