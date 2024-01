AVIS DE DECES - Monsieur Roger COUTERON

Chalon-sur-Saône

Nicole COUTERON, son épouse ;

Catherine et Michel LANGLOIS, Patrick COUTERON et Sophie, Valérie COUTERON et Jean-François, ses enfants ;

ses 5 petits-enfants ;

ses 3 arrière-petits-enfants, ses nièces et neveux, ses amis, Christine et Daniel DELAYE,

sa proche famille et ses amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger COUTERON

survenu le 5 janvier, à l’âge de 90 ans.

Selon ses volontés, ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements