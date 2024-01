AFPS 71 : Constitution d'une nouvelle association en soutien à la Palestine en Saône-et-Loire

À cette occasion, la nouvelle association a eu le plaisir d'accueillir Alain Desmarets, membre du bureau national de l'Association France Palestine Solidarité (AFPS) et président de l'AFPS Lorraine Sud-Nancy. Il s'est tout d'abord réjoui de la rapidité avec laquelle ce nouveau groupe s'est constitué et de son «assez remarquable dynamique». En effet, à l'heure actuelle, cette nouvelle association est déjà forte de 60 adhérents et plus de 40 personnes assistaient ce jeudi soir à son assemblée générale constitutive.

Ce dernier a présenté l'organisation de l'AFPS à l'échelle nationale, qui repose sur le principe de laïcité et agit pour une paix réelle et durable, en lien avec le peuple palestinien. Cette paix implique la fin de l’occupation de tous les territoires envahis en 1967, la création d’un État palestinien indépendant, la reconnaissance du droit au retour des réfugiés conformément à la résolution 194 votée par l’Assemblée générale de l'ONU.

Après ce rappel, il a pu faire un tour d'horizon de l'actualité malheureusement dramatique dans la Bande de Gaza mais aussi en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

Dans ce contexte difficile, les groupes locaux amplifient leurs actions de mobilisation et de soutien, y compris avec leurs nombreux partenaires, associations, syndicats, partis mobilisés pour la cause palestinienne.

Un débat avec les participants a permis d'échanger sur l'actualité et recueillir leurs nombreuses idées. Un programme a d'ores et déjà été tracé pour les prochaines semaines : manifestations, conférence-débat et collecte de fonds… Nous reviendrons prochainement sur ses diverses actions dans les colonnes d'Info Chalon.

Ensuite, il a été procédé aux actes traditionnels d'une assemblée générale constitutive, l'adoption des statuts et l'élection du premier conseil d'administration et de son bureau.

Ainsi, l'assemblée a élu les 10 membres de ce qu'elle a préféré nommer Collectif d'Animation. Une dénomination plus conforme à l'esprit que l'association souhaite insuffler.

Dans ce même esprit, le Collectif d'Animation a formé un bureau constitué de deux co-présidents, à savoir Ivan Maréchal et Richard Beninger, deux co-secrétaires et deux co-trésoriers.

Cette première assemblée à Lux confirme l'existence d'un groupe conséquent de personnes volontaires qui regorgent d'idées pour soutenir la cause palestinienne en Saône-et-Loire.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati