Quand les reines du Carnaval de Chalon font leurs emplettes

Nous avons suivi les reines du Carnaval de Chalon 2024 ce samedi dans leurs emplettes à Saint-Rémy et en centre-ville. Bien entendu, comme le veux la tradition à Chalon-sur-Saône, il va falloir être patient avant de voir les tenues officielles. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est dans le sillage de Brigitte Jimenez, la responsable de la Commission des Reines, qui les chaperonne, et Ambre Aulas, la reine du Carnaval de Chalon 2023, qui les accompagne, que Jade André, la nouvelle reine du Carnaval de Chalon, Tatiana Millot et Emma Beaufils, les vice-reines, se sont retrouvées, samedi 20 janvier à 14 heures 30, chez Besson Chaussures à Saint-Rémy, pour trouver chaussures à leurs pieds.

Une étape incontournable pour être les plus belles le jour-J.

La petite délégation s'est ensuite rendue dans le centre-ville pour rencontrer différents partenaires de la Commission des Reines, à commencer par Aurélie Syre du salon de coiffure Un nouv'L hair, et Camille Simoes, la responsable de la boutique Avril Cosmétique BIO, Michèle Kolecki, sa vendeuse, il manquait juste Clothilde Canada à l'appel que nous saluons au passage.

Nos trois beautés et leurs chaperons se sont ensuite rendues dans plusieurs boutiques comme celle de la souriante Shade Ayodele de Kalao Koncept, IKKS Women, KDLB et Luce By, pour ne citer qu'elles.

La petite délégation devrait prochainement se rendre chez Noces pour leurs robes de soirée, et le studio Josyane et Julien Piffaut pour la photo officielle.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati