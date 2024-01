Luc Ferry, philosophe et ministre de l’Éducation nationale de Jacques Chirac tenait une conférence organisée par le Musée de l’École en chalonnais ce 17 janvier à Saint-Rémy.

L'École d'Hier, d'Aujourd'hui, et de Demain, un vaste sujet qui fait débat ! Luc Ferry philosophe et ancien ministre de l’Éducation nationale est venu à Saint Rémy, invité par "le musée de l’école en chalonnais" pour parler de ce sujet sensible.

Bernard Terrand membre du conseil d'administration, en présence de Pascal Boulling vice-président au Grand Chalon, de Florence Plissonnier maire de St Rémy, de Nathalie Jacquelet présidente du musée, Bénédicte Pinsonneaux secrétaire, Jean-François Letoret, … a fait visiter le musée de l’école à monsieur Ferry. Une visite des différentes classes reconstituées d’une époque où l’on écrivait à la plume, assis sur les bancs des bureaux en bois, chacun à sa place, tous en blouses très souvent de couleur grises.

Il a visité une salle de classe rappelant, par les objets exposés, la création des "bataillons scolaires" en 1882 (pour mémoire ils ont duré une dizaine d’années).

Un rappel et des échanges avec Luc Ferry sur une époque révolue qui pourtant a été l’aube de l’école moderne et évolutive d’aujourd’hui.

Comme prévu dans le programme, l’ensemble des personnes présentes à la visite du musée s’est dirigé à la salle Brassens pour la conférence et le face à face avec le public.

Environ 150 personnes étaient réunies salle Brassens pour assister à la conférence dont le maire de Chalon Gilles Platret, Françoise Vaillant conseillère départementale, de nombreux élus de St Rémy…

Lors de la conférence, Luc Ferry a parlé notamment de son vécu à l’école, des années 50/70. Il a souligné des changements contemporains dans le système éducatif, critiquant certains aspects tout en reconnaissant des progrès. Dans ces changements, il fait état de la manière dont les personnes priorisent « le bonheur » (et donc le divertissement) avant le travail. Il a exprimé ses inquiétudes quant à l'avenir des écoliers français, mettant en lumière les lacunes dans la connaissance des fondamentaux en citant notamment l’histoire, le français... Selon lui le port de l’uniforme obligatoire n’est pas un outil permettant de motiver les jeunes à se cultiver et à s’instruire, il a plutôt mis en avant l’importance de l’innovation et de l’adaptabilité de l’apprentissage.

Durant cette conférence, il a fait comprendre qu’il faut bien nuancer ses propos et ses actions lorsque l’on débat sur le système éducatif. Ses idées : la maîtrise des fondamentaux à l’école primaire (redoublement si nécessaire en CP/CE1) pour diminuer le risque de décrochage scolaire, proposer de l’alternance dès le collège (classe de 4ème), améliorer la compréhension et la sensibilisation autour de la laïcité, des réseaux sociaux et des nouvelles technologies (intelligence artificielle). Il a évoqué également l’importance de se servir des forces de notre Pays.

Concernant son avis sur le premier ministre, l’ancien ministre évoquera juste sa sympathie pour Gabriel Attal.

Cette conférence s’est terminée par des échanges sous forme de questions/réponses avec le public.

C.Cléaux