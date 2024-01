La Boule Lyonnaise de Crissey commence bien l’année 2024

Le clin d’œil info-chalon.com

Mardi 9 janvier 2024, à Sennecey-le-Grand, l'équipe composée de Johan Clerc, Michel Ravenet, Gilles Garnier et Sylvain Gaudillat termine à une honorable 7ème place. (2 victoires contre les équipes du Creusot et Laives, avant de tenir tête à la délégation de Vinzelles et perdre sur la dernière mène).

Puis une autre équipe est allée participer au concours qui s’est déroulé le 11 janvier à Digoin. Alain Tetu, Sylvain Neveu, Thierry Bert et Sylvain Gaudillat terminent à la 3ème place avec 2 victoires sur les formations de St Yorre et Yzeure avant de tomber sur l'équipe de Paray le Monial ( beaucoup plus forte).

Bravo à ce club qui commence bien l’année

J.P.B