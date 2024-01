LE BRUIT DE LA RUE #16 et #17 / Compagnie l'entaille Toi sans qui le monde

Le Communiqué

(Performance)

Venez suivre les premiers pas du voyage d’une chambre à coucher !

Départ : le 13 avril à Marseille.

Arrivée : le 25 août au Havre.

Expérimentations : le 3 et le 9 février à Chalon-sur-Saône

Toi sans qui le monde est une performance artistique au cours de laquelle l’artiste Laetitia Madancos et son équipe font voyager une chambre à coucherde Marseille au Havre.

Le trajet va se dérouler pendant 5 mois (d’avril à août 2024) sur une distance de 1637 km, traversant 17 départements et 6 régions.

Il y aura 1 départ, 5 arrêts, 6 relais, 57 haltes et 1 arrivée.

Ce sont 2 moments de ce parcours (L’Arrivée et la Nuit Partagée) que L’Entaille vient explorer à Chalon-sur-Saône.

Le 3 février à 16h30 elle testera l’Arrivée (recherche de participants et participantes).

Le 9 février, de 21h à 9h, elle vous invitera à une Nuit partagée.

Parce que chaque étape fera événement.

Parce que chaque halte se construira dans la rencontre, mobilisera les habitants et habitantes des lieux.

Parce qu’à l’époque où tant de choses s’érigent entre les pays et les gens, il s’agira de créer du lien.

Alors, tu viens ?

Ø Informations pratiques

Pour être partie prenante de l’Arrivée, répétition le 31 janvier de 18h30 à 21h30. Inscriptions et informations : patricia.jacques@chalondanslarue.com

Toutes les infos ici : https://www.chalondanslarue.com/fr/projets/bruit-de-la-rue-programme2