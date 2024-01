Un déficit budgétaire au-delà des prévisions... et une filière agricole qui tire l'oreille

Le déficit budgétaire de l’Etat « s’établirait pour 2023 à 173,3 milliards d’euros », soit 2 milliards supplémentaires par rapport à ce qui était prévu dans la loi de finances de fin de gestion, selon une annonce mercredi du ministre de l’Economie Bruno Le Maire en Conseil des ministres. Une annonce qui tombe au plus mauvais moment.

Le gouvernement de Gabriel Attal est déjà face au mur des responsabilités. Le quoiqu'il en coûte du gouvernement porté pendant la crise sanitaire revient en pleine face. Les annonces formulées par Bruno Le Maire en Conseil des Ministres sont un aveu de l'incapacité de l'Etat à pouvoir trop s'éloigner d'une certaine ligne. Une annonce qui n'est évidemment pas étrangère à la crise agricole. L'idée étant de faire comprendre au 1er Ministre que les caisses sont vides. Les recettes fiscales ont finalement été moins bonnes que prévu a précisé Bruno Le Maire. Quoi une surprise ? Chacun sait que trop d'impôts tue l'impôt et ce n'est pas comme si on avait de cesse de l'écrire ici même.

Une situation particulièrement compliquée, qui tombe au plus mauvais moment pour l'Etat, d'autant plus à quelques heures des annonces tant attendues par la filière agricole. Le gouvernement marche sur des oeufs à la sauce lisier... et à quelques mois des JO de Paris, il y a urgence à apaiser socialement le pays, au risque de voir une convergence des luttes qui pourrait avoir une mise en lumière mondiale inattendue.

L.G