AVIS DE DECES - Monsieur Eric MARCEAU

SASSENAY - BEAUNE



Corinne Leconte,

sa compagne,

ses enfants et sa famille ;

Thibault et Bérangère,

son fils ;

Danielle, sa maman ;

Thierry et Florence,

Pascale et Patrice,

son frère, sa soeur,

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Eric MARCEAU

Votre Patissier

"Gourmandise à domicile"

survenu à l'aube de ses 58 ans.

Un hommage lui sera rendu mercredi 31 janvier, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Eric repose à la chambre funéraire de Crissey.

Pas de plaques.

Seulement une rose pour accompagner Eric.