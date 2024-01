Solidarité avec nos Agriculteurs : Soutien au monde agricole par les Jeunes Socialistes de Bourgogne-Franche-Comté

Les Jeunes Socialistes de Bourgogne-Franche-Comté expriment leur solidarité et leur soutien aux agriculteurs de la région, en particulier aux Jeunes Agriculteurs (JA), dans leurs mobilisations actuelles.

Face aux défis considérables tels que la flambée des coûts de production, la surcharge administrative, notre soutien est indéfectible.

Nous reconnaissons l'importance cruciale de l'agriculture, pilier de notre économie régionale et gardienne de notre patrimoine rural et alimentaire. Les difficultés rencontrées par les agriculteurs impactent non seulement leur quotidien mais aussi l'ensemble de la société.

Nos agriculteurs se battent contre la hausse des coûts de production mais aussi contre une concurrence internationale souvent inéquitable. Ces défis ne font qu'accentuer l'importance de leurs revendications.

Nous appelons à un dialogue constructif entre les agriculteurs, les organisations représentatives, le gouvernement, et tous les acteurs concernés, pour trouver des solutions durables aux problèmes auxquels le secteur agricole est confronté.

Nous saluons les actions pacifiques menées par les agriculteurs, telles que les opérations escargot et les manifestations symboliques à travers la région, qui mettent en lumière leur situation difficile tout en respectant la communauté.

Il est temps que le gouvernement prenne au sérieux les revendications de ceux qui nous nourrissent tous les jours.

Face à ces enjeux, les Jeunes Socialistes de Bourgogne-Franche-Comté proposent plusieurs solutions, en lien avec les idéaux du parti socialiste qu’il porte au sein de l’Union Européenne :

1.Renforcement de la Politique Agricole Commune (PAC) : Nous plaidons pour une PAC plus juste et plus équitable, qui soutient réellement les petits et moyens producteurs et récompense les pratiques durables.

2.Équité Commerciale : Nous appelons à des mesures de régulation pour protéger nos agriculteurs de la concurrence déloyale des pays ne respectant pas les mêmes normes environnementales et sociales, en arrêtant les accords de libre échanges néfaste aux agriculteurs.

3.Soutien à la Transition Écologique viable : Nous soutenons une transition écologique qui soit économiquement viable pour les agriculteurs, avec des aides adaptées et des incitations pour les pratiques durables.

4.Dialogue et Inclusion : Nous insistons sur l'importance d'un dialogue ouvert et continu avec les agriculteurs pour assurer que leurs voix soient entendues et leurs préoccupations prises en compte dans les politiques agricoles.

Enfin, nous tenons à rendre hommage à la famille tragiquement impactée par les récents événements survenus lors des blocages dans le sud-ouest de la France.

Nous restons déterminés à soutenir nos agriculteurs et à œuvrer pour un avenir agricole solidaire, durable, et équitable.