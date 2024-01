Oslon : Yvan Noël a présenté ses voeux ce vendredi

Petite nouveauté cette année : les habitants pouvaient s’inscrire pour assister à cette cérémonie sur l’application Citykomi.

Pour rappel, Citykomi est une application mobile créée pour les collectivités et qui permet aux municipalités de pouvoir informer ses administrés en tant réel.

Ainsi, les oslonnais ont donc la possibilité de suivre l’actualité de leur commune quasiment en direct.

En présence de Monsieur le Député, Louis Margueritte, de Sébastien Martin, président du Grand Chalon et des élus des communes avoisinantes , Monsieur le Maire, Yvan Noël a tout d’abord souhaité la bienvenue aux quinze nouvelles familles arrivées sur la commune en 2023 et a annoncé les 12 naissances de bébés oslonnais.

Ensuite, Yvan Noël a souhaité mettre à l’honneur deux figures emblématiques de la commune :

*Patricia Duperron, secrétaire de mairie dévouée depuis un bon nombre d’années, qui a fait valoir ses droits à la retraite.

*Rachel Pernot, membre émérite du CCAS depuis 4 mandats.

Il leur a ainsi remis la médaille de la commune ainsi qu’un bouquet de fleurs.

Puis, Monsieur le Maire a souhaité laisser la parole aux représentants des associations oslonnaises : Au fil des ans, Ambiance et Loisirs, Gymnastique Pétanque, JPPO, Amicale des chasseurs, Bouilleur de cru, Ecole de musique Gilbert DRIGON, Accordéons musique et chants et APIPARC.

Enfin Yvan Noël est revenu sur les nombreuses réalisations de 2023 et a annoncé les différents projets pour cette nouvelle année 2024 : (liste non exhaustive)

*Phase 2 et 3 de la rénovation de l’école

*Aménagement de l’Aire Nature et Loisirs

*Mise en place d’un auvent à la Maison des Associations

*Différents travaux de voirie

*Poursuite de la mise en place de vidéo protection

*Valorisation du Lavoir

*Schéma de mobilité douce et transport à la demande révisé

Monsieur le Maire a enfin souhaité remercier l’ensemble des personnes qui participent de près ou de loin au rayonnement et au développement de son joli village.

Cette cérémonie s’est clôturée autour d’un buffet convivial où les participants ont pu échanger autour du verre de l’amitié.



Amandine CERRONE.