Une borne kilométrique restaurée à Mercurey

L'association Sauvegarde du Patrimoine de Mercurey inaugurait une borne kilométrique restaurée, située 58, Grande Rue à Mercurey. Avant d’être « dévoilée » par le maire Dominique Juillot et après avoir salué la vingtaine de personnes présentes, Roelof Ligtmans, président de l’association, a rappelé l'historique de cette route parcourue par des milliers de véhicules tous les jours, "nos ancêtres les gaulois, précisément les Eduens de Bibracte l’utilisaient déjà pour transporter des marchandises débarquées à Chalon, car arrivées de Rome en bateau, via la Saône. Il n’est pas improbable que Jules César lui-même soit passé par ici ! Pour les romains, c’était la via Agrippa, la route de Lugdunum, via Cabillonum à Augustodunum, puis vers la côte atlantique et la mer du Nord.

Vous êtes donc sur la Via Agrippa !

Cette très vieille route a été classée « Route impériale de 3ème classe » par Napoléon 1er le 16 décembre 1811. C'est à lui que l'on doit l'installation d'un réseau routier structuré, qui couvrait la France entière, et comptait 229 Routes Impériales. La nôtre portait le numéro 96.

Vous êtes maintenant sur la "Route Impériale 96" !!!

Pendant la période des 100 Jours, Napoléon, en remontant à Paris, passa ici le 15 mars 1815 – la borne ne l'a pas vu, elle n'était pas encore "née" !

1815, cette année fatidique de la défaite de Napoléon à Waterloo aura deux conséquences pour notre route.

1ère : le roi Louis XVIII monte sur le trône, c’est la Seconde Restauration, les routes Impériales deviennent routes Royales.

Vous êtes sur la "Route Royale 96" !

2ème : le Congrès de Vienne de 1815, après la défaite de Napoléon à Waterloo, fait perdre à la France une partie de son territoire – notamment la Belgique, les Pays-Bas, la Savoie, le Piémont et l'Italie jusqu`à Rome. Et sur ce territoire de nombreuses routes, 49 au total.

C’est le 10 juillet 1824, pour éviter des "trous", que la numérotation des routes Royales est revue.

Notre route porte désormais le numéro "Route Royale 78" !

Il faut une deuxième Révolution Française, celle de 1830 appelée "les Trois Glorieuses" (à ne pas confondre avec nos fêtes bourguignonnes viticoles), et l’arrivée sur le trône d'un nouveau roi, Louis-Philippe, pour que la route devienne une Route Nationale.

Donc, nous sommes sur la "Route Nationale 78" !

Elle va, dès sa création par Napoléon, de Nevers à Saint-Laurent-en-Grandvaux, petit village du Jura, presque sur la frontière Suisse. C'est la route de Genève.

Ce n'est qu'en 1972 que notre route nationale 78 est déclassée en route départementale et devient la

" Route Départementale D978 "

Ce déclassement de route nationale en route départementale est encore visible sur cette borne: l'inscription mentionne "route nationale", pourtant le chapeau est jaune et non rouge comme l’étaient les routes nationales! Ceci par ordre de la DRI71 !

L'occasion de saluer le travail réalisé par André Bonneau, Mike Reynolds, Daniel Gautherot et Alain Pagnier qui ont travaillé à la restauration sans oublier de mentionner bien sûr les agents de la commune pour enlever et remettre cette pierre lourde.