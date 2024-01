COLERE DES AGRICULTEURS - L'état de la circulation à 12H sur le réseau APRR

Depuis le 24 janvier, des manifestations affectent les conditions de circulation sur plusieurs axes des réseaux autoroutiers APRR et AREA. Ces difficultés étant susceptibles de durer, il est recommandé à tous les conducteurs de s’informer avant tout déplacement.



Point de situation du mardi 30 janvier à 12 h (Attention, la situation peut évoluer très rapidement).

Est de la France

Plusieurs fermetures sont actuellement en cours.

A5a, en Seine-et-Marne, dans les deux sens de circulation entre la Nationale 104 et la barrière de péage des Eprunes. En arrivant de Nancy, déviation obligatoire par l’A5b en direction de Marne-la-Vallée et de la Nationale 104.

A6, en Île-de-France, en direction de Paris dans le secteur Villabé. Sortie 13 (Milly-la-Forêt) obligatoire pour les poids-lourds et sortie 9 (Villabé) pour les voitures.

A6, en Côte d’Or, dans les deux sens de circulation, avec une coupure entre la sortie 23 (Bierre-lès-Semur) et la sortie 24 (Beaune).

La jonction entre l’A38 et l’A6 dans le secteur de Pouilly-en-Auxois.

A6, en Saône-et-Loire, dans les deux sens de circulation, entre la sortie 26 (Chalon/Saône sud) et la sortie 28 (Mâcon).

A6, dans le Rhône, dans les deux sens de circulation, à hauteur de la barrière de péage Villefranche-Limas. En direction Lyon, sortie 31.1 (Villefranche/Saône) obligatoire. En direction de Paris, sortie au diffuseur 31.2 (Villefranche-Centre) obligatoire.

A40, dans le secteur de Mâcon, sur les derniers kms avant de rejoindre l’A6. Au départ de Lyon, il est conseillé d’emprunter l’A42, l’A40 direction Mâcon et l’A39 direction Dijon pour éviter cette fermeture.

A77, dans le Loiret et la Nièvre, dans les deux sens de circulation entre la sortie 20 (Châtillon S/Loire) et la sortie 24 (Sancerre), au sud de Cosne S/Loire.



Rhône-Alpes

Plusieurs coupures d'autoroutes sont toujours en cours.

En Isère :

A43, dans les deux sens, entre les sorties 5 (Chesnes) et 6 (Villefontaine) avec un barrage installé au niveau de la barrière de péage de Saint-Quentin-Fallavier.

A43, dans les deux sens, entre les sorties 8 (Bourguoin-Jallieu) et 9 (La Tour du Pin). En direction de Chambéry ou Grenoble, sorties obligatoire au niveau du diffuseur 7 pour les poids lourds et 8 pour les autres véhicules. En direction de Lyon, sorties obligatoires au niveau du diffuseur 10 poids lourds et 9 pour les autres véhicules.

A48, dans les deux sens, entre la sortie 10 (Voiron) et la jonction de l’A43 dans le secteur de Bourgoin-Jallieu.

A480, dans les deux sens dans la traversée de Grenoble, entre les sorties 2 (Fontaine) et 3 (Grenoble Centre).







Dans la Drôme :

A49, dans les deux sens, au niveau de Bourg-de-Péage. La sortie 8 est obligatoire en direction de Valence, et la sortie 5 en direction de Grenoble.

En Haute-Savoie :



A41 Nord, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Martin-Bellevue en direction de Genève.

A40, dans les deux sens entre les sorties 18 (Scionzier) et 20 (Sallanches).

Centre-Auvergne et Sud-Ouest

Plusieurs coupures d'autoroutes sont toujours en cours :

A71 est fermée sur plusieurs portions, dans les deux sens de circulation. Dans le secteur de Clermont-Ferrand, dans le puy-de-Dôme. Dans l'Allier, entre la jonction avec l’A719 (secteur Gannat Vichy) et le secteur de Montluçon. Dans le Cher entre la sortie 9 (Forêt de Tronçais) et la sortie 7 (Bourges).

A79, dans l’Allier, l'axe Digoin - Montmarault est fermée dans les deux sens, sur une portion importante.

Dans le Sud-Ouest, la situation s'est améliorée sur l'A65. En revanche, elle reste difficile sur les axes environnants.

Dans ce contexte, des points de coordination réguliers sont programmés entre les autorités préfectorales, les forces de l'ordre, les Directions Interrégionales des Routes et les gestionnaires des réseaux routiers et autoroutiers, afin de prendre toutes les mesures nécessaires : déviations, messages de sensibilisation, information aux transporteurs…