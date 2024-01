COLERE DES AGRICULTEURS - Nouvelles mesures de circulation en direction de Beaune

Secteur Pouilly-en-Auxois :

le 30 janvier 2024 15H10



L’action de blocage débutée dimanche soir sur l’A6 au niveau de Pouilly-en-Auxois se poursuit. La circulation reste interdite dans les deux sens sur l’A6 entre Bierre-lès-Semur et Beaune Nord (sortie 24 Saint-Nicolas). Dans ce contexte, la préfecture a décidé par arrêté préfectoral d’adapter les conditions de circulation comme suit :

Les usagers venant de l’Yonne et allant en direction de Dijon et de Lyon doivent sortir à Bierre-lès-Semur (sortie n°23) et continuer sur la RD70 en direction de Vitteaux puis la RD905 en direction de Sombernon jusqu’à prendre l’A38 en direction Dijon-Lyon ;

Les usagers venant du sud et allant en direction de Dijon et de Paris doivent prendre l’A31 au niveau de Beaune Sud avant de rejoindre la liaison Nord de Dijon (LiNO) puis l’A38 en direction de Paris pour emprunter ensuite la RD905 en direction de Vitteaux puis la RD70 et reprendre l’A6 au niveau du diffuseur n°23 à Bierre-lès-Semur.

La circulation des véhicules de transport de marchandises de + de 3,5T est interdite dans les deux sens de circulation sur la RD 981 entre le carrefour RD981-RD977 bis à POUILLY-EN- AUXOIS et la limite administrative entre la Saône-et-Loire et la Côte-d’Or.

Secteur Arnay-le-Duc :

La circulation reste perturbée sur le réseau secondaire (hors autoroute) dans le secteur d’Arnay-le- Duc où un barrage filtrant installé depuis dimanche soir à l’intersection de la RD906 et de la RD981 bloque la circulation des poids lourds.

La circulation des poids lourds de transport de marchandises de plus de 3,5T reste interdite dans le secteur Saulieu – Arnay-le-Duc - Lacanche :

• sur la RD906 dans le sens SAULIEU vers ARNAY-LE-DUC entre SAULIEU et l’intersection avec la RD977bis,

• sur la RD906, dans les 2 sens de circulation depuis l’intersection avec la RD977bis et jusqu’à ARNAY-LE-DUC,

• sur la RD11 dans les 2 sens de circulation entre l’intersection avec la RD15 jusqu’à

SECTEUR DE BEAUNE

Nouvelles mesures mises en œuvre le mardi 30 janvier :

Un barrage filtrant va être mis en place par les agriculteurs ce mardi 30 janvier sur la RD973 à proximité de Beaune. Un point de blocage a également été mis en place sur l’autoroute A6 entre l’échangeur Beaune Sud et le diffuseur A31/A36.

Les mesures suivantes seront mises en œuvre : • la circulation est interdite :

- sur l’autoroute A6 dans les deux sens de circulation entre la limite administrative de la Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or et le diffuseur de BIERRE-LES-SEMUR (à noter que l’A6 est également fermée entre Macon-Sud et le département de la Côte-d’Or par arrêté préfectoral du préfet de Saône-et-Loire)

- sur l’autoroute A31 dans le sens de circulation NANCY-BEAUNE entre le diffuseur n°1 de NUITS-SAINT-GEORGES et l’échangeur A6/A31

- sur l’autoroute A36 dans le sens de circulation BESANÇON-BEAUNE entre l’échangeur A36/A39 et l’échangeur A31/A36

• la circulation des véhicules de transport de marchandises de + de 3,5T est interdite dans les deux sens de circulation sur la RD 973 entre le carrefour RD973-RD996 à POUILLY-SUR-SAONE et le carrefour RD 973-RD1074 à BEAUNE.