VOEUX DU MEDEF DE SAONE ET LOIRE - Jérôme Kerviel, de la chute à la renaissance : un discours inspirant au Medef 71

Adieu les costumes trois pièces, Jérôme Kerviel s'est présenté aux vœux du Medef 71 ce mardi soir, vêtu de noir, en jeans, avec une barbe de plusieurs jours et les cheveux en bataille. Arborant une expression sérieuse et un regard sombre, il a su captiver l'audience. Sa voix, par moments empreinte d'émotion, et ses déplacements constants sur l'estrade, évitant de fixer trop longtemps son public, ont créé un contraste saisissant avec son passé tumultueux. Le Jérôme Kerviel de 2024 Jérôme Kerviel a partagé le récit de ses 16 années difficiles depuis la fameuse dénonciation de fraude par la Société Générale en 2008, alléguant le détournement de 5 milliards d'euros.

La résilience selon JK

Autrefois perçu comme l'archétype du trader triomphant, surnommé « JK, la machine à cash » il est revenu sur ses années d'une réussite éclatante, enrichissant la banque de plusieurs milliards d’euros grâce à un modèle informatique innovant de gestion financière des marchés boursiers. Mais cette ascension fulgurante a été suivie d'une chute dévastatrice, ponctuée de périodes en prison. « L'incarcération m'a beaucoup appris », confie-t-il. Toutefois, malgré ces épreuves, Kerviel ne s'est jamais avoué vaincu. Il a dû apprendre à se pardonner à lui-même, à accepter le rejet de ses anciens collègues et à surmonter sa colère. Soutenu indéfectiblement par ses proches, qui lui ont donné la force de se battre chaque jour, il a persisté à défendre sa version des faits, insistant sur le fait que ses supérieurs étaient informés de ses actions.

Cette période tumultueuse de sa vie a été jalonnée de rencontres notables, notamment avec le pape François et, plus surprenant, avec Jean-Luc Mélenchon qui ont contribué à faire entendre sa voix. Ces expériences ont été immortalisées dans son livre « L'engrenage : Mémoires d'un trader » qui a inspiré le film « L’outsider », sorti en 2016.

Le message principal de Jérôme Kerviel est celui de la valeur inestimable des liens humains, une richesse qu'on ne peut pas perdre. Il décrit les relations solides qu'il entretient avec ses proches comme le « socle de sa renaissance ». Bien qu'il soit conscient que sa vie ne sera plus jamais la même, et malgré la dette de 1 million d'euros de dommages et intérêts (montant accru à 1,6 M€) envers la Société Générale, il a su transformer sa souffrance en une force motrice, conservant l'espoir d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, il se consacre à la création, un chemin illustré par son livre et par cette citation d'André Malraux qu'il a faite sienne : « L'avenir est un présent que nous fait le passé ».

Jeannette Monarchi