"Nouvelles Annonces Agricoles : Le travail continue bien sûr, mais la raison et le bon sens ont gagné" pour les députés macronistes

Bruno Le Maire, Marc Fesneau et Christophe Bechu, ce soir, depuis le Conseil, à Bruxelles, le Président de la République, Emmanuel Macron, ont répondu collectivement, avec beaucoup d'engagement, aux demandes formulées par les agricultrices et les agriculteurs et leurs représentants.

Une telle mobilisation gouvernementale, et jusqu’au plus haut de l’Etat, est d’abord à saluer. Elle est la preuve de l’engagement et du respect que portent nos dirigeants au monde agricole français. Elle est la preuve aussi que l’ampleur et la profondeur de la colère des paysans ont été comprises et que la volonté de trouver des solutions fortes est là.

Sur le fonds des propositions mises sur la table aujourd’hui, nous nous félicitons qu’elles soient venues compléter et renforcer les annonces de vendredi dernier. Elles couvrent un très large spectre. Elles sont significatives, novatrices et assorties d’un calendrier, ce que demandait unanimement la profession, pour que les mots se transforment bien en actes.

Plus spécifiquement, nous saluons d’abord l’idée d’inscrire la souveraineté alimentaire dans la loi, c’est inédit et fort de sens pour un secteur qui a trop souvent souffert d’un manque de considération et de reconnaissance.

Nous nous félicitions également des mesures -indispensables- proposées pour faciliter et encourager la transmission et le renouvèlement des générations.

Par ailleurs, la pause proposée pour le plan éco-phyto était indispensable pour retravailler les choses sereinement et intelligemment.

Biensùr pour notre territoire, les dispositifs spécifiques proposés pour l’élevage et la viticulture sont aussi essentiels.

Enfin, nous retenons le souhait de mener un combat européen sans précédent sur des sujets aussi fondamentaux que les relations commerciales, la réciprocité dans les échanges ou encore la volonté de ramener les objectifs de souveraineté alimentaire au même niveau que les objectifs environnemtaux.

Nous serons à présent aux côtés des professionnels agricoles et du gouvernement pour aider à une mise en œuvre rapide et efficace de ce plan agricole. Il en va de la crédibilité de notre exécutif, et il en va aussi et surtout du respect porté aux agricultrices et aux agriculteurs. La majorité d’entre eux a accepté, cet après-midi, à la demande des syndicats majoritaires, de lever les barrages. Prouvons-leur maintenant qu’ils ont eu raison de ranger les tracteurs et de rentrer chez eux. La première étape à laquelle le Gouvernement se devra d’être au rendez-vous pour rendre des premiers comptes sera, biensur, celle du Salon de l’Agriculture, à la fin du mois.

Par les députés de la majorité présidentielle en Saône-et-Loire :

Jérémy Decerle

Député européen de Saône-et-Loire



Benjamin Dirx

Député de la 1ère circonscription de Saône-et-Loire



Louis Margueritte

Député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire



Rémy Rebeyrotte

Député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire