Octobre Rose : le Rotary Chalon Bourgogne-Niépce aide financièrement Ailes Aident et CoraSaône

Depuis 2017 membres du club solidarité du collège Jean Vilar et rotariens du club Chalon Bourgogne Niépce participent ensemble à Octobre Rose, campagne nationale destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.

Cette année encore grande a été la mobilisation des uns et des autres avec au final une belle réussite. C’est ainsi que le club service chalonnais a pu apporter un soutien financier de 2 000 € chacune aux associations Ailes Aident et CoraSaône.

Le bien-être et le confort des malades du cancer

Créée en 2016, l’association Ailes Aident s’est donnée pour mission de faciliter l’accès aux soins de bien-être aux personnes atteintes du cancer, ces soins étant essentiels à la guérison et à la reconstruction, qu’elle soit physique ou émotionnelle. Fondée en 2014, l’association CoraSaône a le même objectif : faire découvrir à des patients affectés par le cancer ainsi qu’à leurs proches des soins complémentaires de bien-être et de confort visant à améliorer leur quotidien et leur vécu de la maladie.

La remise des dons a eu lieu il y a quelques jours, au cours d’une réunion hebdomadaire du club, dans les locaux de l’UIMM 71 (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Saône-et-Loire), partenaire majeur de l’action, représentée par sa secrétaire générale Isabelle Laugerette, en présence d’une vingtaine de collégiens de Jean Vilar, accompagnés par leur professeur Guillaume Blanchard.

Quatre temps forts

Avant de remettre les chèques, Alain Nodet, responsable de la commission d’organisation, est revenu sur les quatre temps forts de l’édition 2023. Le 28 septembre, avec le lancement officiel, au cours duquel collégiens et rotariens ont commencé à proposer bracelets et savonnettes. Le 7 octobre, rue au Change, avec la vente, outre de bracelets et de savonnettes, notamment de cinq cents roses naturelles et de roses métalliques. Le 8 octobre, avec la tenue d’un stand dans le cadre de Crissey en Rose. Enfin le 25 octobre, avec la vente, lors de la Marche Rose de Châtenoy-le-Royal, de roses en carton produites par International Paper Chalon.

Actuel président du Rotary Chalon Bourgogne-Niépce, Patrice Di Ilio a pris la parole pour remercier tous ceux qui avaient assuré le succès de l’action, et plus particulièrement les principaux partenaires, le Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71, l’UIMM 71, CGM, Pinette Emidecau Industrie et International Paper Chalon.

Gabriel-Henri THEULOT