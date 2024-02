Le Yoseikan Budo Chalonnais a organisé les championnats régionaux

Retour sur le championnat de bourgogne franche comté 2024 organisé par le club du Yoseikan budo chalonnais qui s'est déroulé à ST MARCEL ce dimanche 4 février. Le club tenait à remercier les clubs pour leur participations. CHALON SUR SAONE ,CHATENOY LE ROYAL, GERGY, BAUME ROCHE et SENNECEY LE GRAND

Des combats SUDE JIAI LIGHT (poing-pied) EMONO JIAI (batons) ont tenu toutes leurs promesses et ont ravi les spectateurs .

La disciplines YOSEIKAN BUDO est accessible à partir de 6 ans...

Prochain rendez-vous le 23 et 24 Mars à CLERMONT FERRANT pour le championnat de France yoseikan budo.

Remerciement à la municipalité de St MARCEL pour sa mise à disposition de ces infrastructures sportives.