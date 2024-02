«Raconte-moi l'Univers !» : Retour sur la 12ème édition des Festives Musicales

Un concert de l'Harmonie Saint-Rémy-Charreaux avec projection et exposition de photographies. Retour en images avec Info Chalon.

«Le poète, pour représenter l'univers visible, est bien en dessous du peintre, et pour l'Univers invisible, il est bien en dessous du musicien» (Léonard de Vinci)

Dimanche 4 février 2024 à 17 heures, la 12ème édition des Festives Musicales se tenait dans une Salle Marcel Sembat comble.

Un concert qui fait partie des actions qu'organise le Lions Club Mercurey Côte Chalonnais et donné par l'Orchestre de l'Harmonie Saint-Rémy-Charreaux, dirigé par Émilie et Denis Desbrieres.

Un sacré challenge cette année pour l'Harmonie Saint-Rémy-Charreaux de vouloir transporter son public dans l'Univers. Les quatre éléments déchaînés ont fait voyager 400 personnes ce dimanche dans de lointaines contrées.

Étaient notamment présents, Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Florence Plissonnier, le maire de Saint-Rémy, et François Deboissy, le président du Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise.

Notons qu'un des trompettistes, Bastien Villeboeuf, est (aussi)astrophotographe. L'astrophotographie est une discipline qui mêle l'astronomie et la photographie afin de capturer des images d'objets célestes. Ce sont ses incroyables clichés obtenus de nuit, sous un ciel dégagé en altitude et donc souvent dans un froid glacial, qui serviront de support visuel à la composition de Maxime Aulio, inspirée du poème de Victor Hugo, «Millions, millions, et millions d'étoiles».

Le président du Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise vous donne rendez-vous le 6 avril à la Salle des Fêtes de Mercurey pour les Œnolions et les 18,19 et 20 mai, Place de l'Hôtel de Ville, à Chalon-sur-Saône pour les Festives Gourmandes.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati