L'Association France Palestine Solidarité 71 appelle à un rassemblement samedi 10 février

Depuis maintenant 4 mois, les bombardements continuent de faire rage dans la bande de Gaza : près de 28 000 palestienn·es dont plus de 5 300 enfants sont décédé·es, 67 000 sont blessé·es et la moitié de la population gazaouie est déplacée et souCre de famine.

Le groupe local de Saône-et-Loire de l'Association France Palestine Solidarité - AFPS 71 qui s'est oCiciellement constitué 18 janvier dernier organise une première action de solidarité envers les palestinien·es et appelle à un :

Rassemblement à Chalon-sur-Saône - Place de Beaune Samedi 10 février à 15h00

Nous appelons à nous rejoindre, toutes celles et ceux qui veulent exprimer la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et définitif, l'arrêt du génocide du peuple palestinien, la fin du blocus et la libération de tous les otages israéliens et prisonniers palestiniens. Nous appelons à nous rejoindre, toutes celles et ceux qui soutiennent une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens qui passe par la reconnaissance du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même dans le respect du droit international et des résolutions votées à l'unanimité par les Nations Unies.

Nous nous retrouverons pour un moment de revendication, mais aussi d'expression de notre solidarité et notre émotion par la représentation symbolique des 250 enfants, femmes et hommes, tué·es chaque jour depuis quatre mois.

Association France Palestine Solidarité - AFPS 71 Contact : 71afps@gmail.com