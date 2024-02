Joli bilan du week-end pour le Handball Club Saint-Marcel

Les -18 remportent le derby

Ce week-end, les -18 évoluant dans le Championnat Honneur se déplaçaient à la maison des sports pour affronter la réserve du voisin chalonnais, alors leader de la poule. Lors de ce match, les jeune du coach LAURENT Matthias prennent le meilleur départ et mènent logiquement sur le score de 9 à 12. En seconde période, les verts continuent leur bon match et comptent jusqu’à 10 buts d’avance à la 45ème minute. Lors du dernier quart d’heure, les joueurs vont balbutier leur handball mais vont tout de même remporter une belle victoire 29 à 24 leur permettant d’être leaders exæquo avec Chalon B et Talant. Prochain match pour eux, ce samedi à Arnay le Duc.

L’équipe première retombe dans ses travers

Après une victoire contre Sens la semaine passée, les verts se déplaçaient à Montbard. Après une première mi-temps équilibrée, mais sans défense, les joueurs du HBSM sont menés de seulement deux petits buts 16 à 14. La seconde période, les joueurs de Montbard vont alors poser de gros soucis à notre équipe qui comptera jusqu’à 10 buts de retard et s’inclinera 32 à 24. Prochain match ce samedi à domicile ce samedi contre Sanvignes à 20 h 30.

L’équipe réserve enchaine

Ce week-end, l’équipe réserve accueillait la deuxième de la poule E de première division territoriale, à savoir, le club de Buxy. Le début de match est un mano à mano durant lequel les deux équipes ne se lâchent pas. En fin de première période, les locaux accélèrent et mènent 18 à 15. En seconde période, les verts ne lâchent rien et vont avoir jusqu’à 4 buts d’avance à la 48ème minute. Mais leurs adversaires vont revenir à égalité à une minute de la fin du match. L’équipe du HBSM fera preuve de caractère pour s’imposer d’un petit but inscrit au buzzer.

Les autres résultats

Les -15 garçons gagnent 39 à 21 contre Beaune B

Les -13 garçons A perdent 28 à 21 à Arbois-Poligny

Les -13 garçons B perdent 22 à 20 contre Beaune B

Les résultats de l’Entente Saônoise

Côté féminin, l’équipe fanion s’imposent contre Meursault sur le score de 28 à 20 confortant ainsi leur place de leader. L’équipe réserve, quant à elle, s’incline de trois petits buts contre le CTM sur le score de 26 à 23.

Les autres résultats

Les -18 filles gagnent 55 à 30 contre Mâcon

Les -15 filles A s’inclinent 28 à 37 contre Chaussin

Les -15 filles B s’inclinent 29 à 23 à Dole

Les – 13 filles s’inclinent 28 à 16 à Beaune.