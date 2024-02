CLUB RUGBY GIVRY-CHEILLY - Focus sur les plus jeunes du club

École de rugby

Responsables : Margot PICARD et Valérie MORIAUX (07-82-25-11-35 / 06-15-83-32-14)

Effectifs : 13 en baby-rugby, 5 en U8, 10 en U10 et 9 en U12 ; 3 filles, deux en U10 et une en U12.

Éducateurs : Lilou GUÉNARD et Pascal HACHIM pour les babys ; Wilfrid LECLERCQ pour les U8, Daniel CIESCLAR pour les U10 et Julien VAGINET pour les U12 ; Pauline VAISSIÈRE est partie en décembre, elle sera remplacée par deux papas (Mickael JESSAUME et Jonathan BRUNOT).

L'année a démarré par le challenge Guillon à Tournus le 30 septembre. Trois ateliers ont été réalisés avec Buxy et Chagny le 18 novembre et le 02 décembre et enfin le 27 janvier.

Le premier tournoi depuis le Covid a été organisé le 18 novembre avec plus de 100 enfants participants.

Le 17 décembre, l'école a célébré Noël et chaque enfant a reçu une BD « rugbymen ».





Pour les catégories U14, U16 et U19, c’est une entente depuis quelques années avec le RC Chagny et le SC Couches.



* ‌U14 ( par Cédric DUBOIS) :

La saison a été attaquée avec un effectif conséquent puisque cette année, 2 équipes sont engagées, 1 en jeu à XV et l'autre en jeu à X, ce qui signifie une belle hausse, preuve que les clubs vivent bien (Givry-Cheilly / Couches / Chagny). L' effectif est actuellement de 46 joueurs-joueuses avec un staff de 5 personnes, dont des éducateurs diplômés ou en cours de formation.

Pour le côté sportif, les jeunes ont fait de gros progrès dans le jeu car la catégorie M14 est compliquée : jeu sur terrain complet donc plus d’espace, jeu à XV avec mêlées et touches ce qui permet de sortir certains profils de joueurs et joueuses. Cette catégorie fait encore partie de l’école de rugby avec le maître-mot de l’apprentissage.

Entraînement 2 fois par semaine avec en moyenne 40 jeunes à chaque entraînement, ce qui permet de travailler correctement.

Certains joueurs et joueuses ont été retenus dans les différentes sélections départementales (M13, M14 ou M15F) ce qui signifie qu’il y a de la qualité dans le groupe.

A la mi-saison, il y a encore du travail et des progrès à faire mais le plaisir est là. Regarder les jeunes se développer et s'amuser est la source de motivation du club.

Lors des matchs à Couches, Chagny ou Givry-Cheilly, venez les supporter !!



* U16 ( Julien VAGINET) :

Début de saison avec un effectif de 17 joueurs dont deux joueurs avec une double licence (un joueur avec Nevers et un joueur qui est à Beaune en nationale).

4 éducateurs (2 de Chagny,1 de Couches et 1 de Givry) avec la saison à jouer à 10.

Les joueurs sont très impliqués, 12 joueurs tous les mercredis soirs et complets les vendredis soirs pour les entraînements. Avec à la clé un très beau groupe donc beaucoup de première année.

Objectif choisi tous ensemble : aller en finale (régionale) à Besançon et ramener la coupe !



* U19 (Johany THIBAULT) :

Très bon début de saison qu’il faudra confirmer sur la deuxième phase avec un groupe étoffé, jeune et bourré de qualités à exploiter. Une bonne trentaine de joueurs qui n’est pas du tout fermé et prêt à accueillir du monde.

Entraînement les mercredis soirs à Cheilly-lès-Maranges et les vendredis soirs à Couches pour match le samedi.

Des bons entraîneurs avec de l’expérience (JB DESFRERES pour les avants et Sébastien ALVES sur le général) et un jeune en formation (Johany THIBAULT sur les 3/4). Tous les dirigeants et soigneurs sont les bienvenus aussi pour étoffer le groupe !