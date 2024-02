Villes, Villages fleuris et maisons fleuries, le département de Saône et Loire compte 54 communes labellisées 1 à 4 fleurs.

Samedi 3 février 2024, la cérémonie de remise des prix du label « Villes et Villages Fleuris » et du concours Maisons Fleuries de Saône-et-Loire s’est déroulée à Châtenoy le Royal dans le gymnase de la commune labellisée 4 fleurs. Le gymnase a été entièrement préparé et magnifiquement décoré par les agents de la commune pour ce rendez-vous annuel convivial entre partenaires institutionnels et particuliers, à l’occasion duquel est dévoilé́ le Palmarès des communes récompensées. Les plantes et les fleurs pour la décoration ont été fournies par Jardiland situé à Châtenoy le Royal.

Présent depuis plus de 60 ans, le label « Villes et Villages Fleuris » rassemble 4 785 communes labellisées sur tout le territoire français. En Saône-et-Loire, le palmarès compte 54 communes engagées dans le label et compte 4 villes « 4 fleurs ».

En présence d’Elisabeth Roblot, vice-présidente du Département de S&L en charge du tourisme et de l’attractivité, de Marie Mercier sénateur, de Jérôme Durain sénateur, de Françoise Vaillant conseillère départementale, de maires, de conseillers, Vincent Bergeret, maire de Chatenoy-le-Royal a accueilli tous les récipiendaires et personnes présentes pour cette remise de prix. Ensuite, il a laissé la parole à Elisabeth Roblot.

Madame la vice-présidente a fait la présentation du déroulé de cette cérémonie et rappelé les enjeux de ce label, les actions du département et le travail des agents sur le terrain pour les audits. Elle a, à ce titre, remercié Nathalie Bonnetain et ses collègues pour leur travail. « Le label récompense l’engagement des collectivités en faveur de l’amélioration du cadre de vie. Il prend en compte la place accordée au végétal dans l’aménagement des espaces publics, la protection de l’environnement, la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, la valorisation du patrimoine botanique français, la reconquête des cœurs de ville, l’attractivité touristique et l’implication du citoyen au cœur des projets. »

Marie Mercier, sénateur et ancien maire à l’initiative du label 4 fleurs de Châtenoy le Royal, a rappelé que l’on apprend beaucoup de la nature et que l’on doit apprendre à vivre avec les saisons.

On pouvait noter la présence du stand du Groupement de Défense Sanitaire Apicole 71(GDSA71) avec sa ruche interactive, de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), de Route71 et de la Confrérie de Saint Fiacre.

Il n’y a pas d’âge pour commencer dans le fleurissement. Les petits jardiniers de Saône et Loire ont reçu leur récompense.

PALMARES 2023 Label Villes, Villages et Maisons fleuris de Saône et Loire (documents Départements de S&L).

