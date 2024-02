CHEFS OP' 2024 bientôt… réservez vos places !

Pour les événements gratuits : réservez depuis le site du Festival ou en scannant le QRcode sur la plaquette.

Parmi tous les événements de la semaine :

EXPOSITION ROBERT GUÉDIGUIAN

Du 4 au 24 mars à l’ESPACE DES ARTS

Vernissage : Robert GUÉDIGUIAN sera présent au vernissage de l’exposition qui lui est consacrée à l’Espace des Arts, le lundi 4 mars à 18 h. À cette occasion, il présentera son dernier film « ET LA FÊTE CONTINUE » en compagnie de N. T. Binh, critique au magazine POSITIF.

LE FESTIVAL VOUS PROPOSE 6 GRANDES SOIRÉES, dont :

LE CINÉ-CONCERT : LES LARMES DU CLOWN

LUNDI 4 MARS à l’ESPACE DES ARTS

Une magnifique soirée autour d’un des chefs d’œuvres de Victor Sjöström qui était considéré par Charlie Chaplin et Ernst Lubitsch comme le meilleur réalisateur au monde. LES LARMES DU CLOWN sera présenté en version restaurée... une première mondiale !

Trois grands musiciens bien connus du monde du jazz, Gaël Mevel, Jacques Di Donato, Thierry Waziniak, seront sur scène pour accompagner les tribulations de Lon Chaney.

MARDI 5 MARS

DEUX FILMS À DÉCOUVRIR : UNE BELLE SOIRÉE AVEC LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Puisque les hasards de la programmation font que nous avons dans notre sélection deux films tournées respectivement à Auxerre (PATERNEL) et à Belfort (RIVIÈRE), présenté en compétition). Nous présenterons PATERNEL, avec un Gregory Gadebois étincelant, de Ronan Tronchot en présence de l’équipe du film et du bureau des tournages de la Région.

6, 7 et 8 MARS : SIX FILMS À DÉCOUVRIR

LES SOIRÉES DU MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI SERONT CONSACRÉES À LA COMPÉTITION AVEC 6 FILMS

Séances avec deux films chaque jour à partir de 18 h

SAMEDI 9 MARS

LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE AURA LIEU LE SAMEDI 9 MARS À 18H À L’ESPACE DES ARTS.

Une cérémonie au cours de laquelle seront révélés les prix de la meilleure image pour les films en compétition : le Prix du Jury Pro, le Prix des étudiants et des lycéens et le Prix du Public. Les noms des lauréats des concours Paroles d’images et Images Fixes seront également dévoilés.

Mais aussi…

SOIRÉE DE CLÔTURE 20 h 30 : UN RETOUR VERS LE PASSÉ AVEC UNE SOIRÉE AU CINÉMA COMME SI VOUS ÉTIEZ DANS LES ANNÉES 1940, 1950...

Un avant-programme avec le Nikon film festival

La sélection 2024 du festival chefs op (courts-métrages de 2 mn et 20 sec.)

Des Réclames des années 60, 70 et 80 (avec des surprises)

Une attraction

Le grand chœur de Musique/Pluriel (40 choristes) interprétera plusieurs chansons liées au cinéma.

Le Grand film en avant-première : HORS-SAISON

Un film de Stéphane Brizé avec Guillaume Canet et Alba Rohrwacher.

Stéphane Brisé délaisse le cinéma social pour nous offrir une très belle histoire d’amour superbement mis en image par Antoine Héberlé.

Tarif : prix d’une entrée d’une séance de cinéma (sans supplément).

Communiqué Festival Chefs op'

Festival Chefs op en lumière – 6e édition

4 au 10 mars 2024

