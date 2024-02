CONSEIL MUNICIPAL GIVRY - Un long fleuve tranquille pour l'installation et déjà des abstentions de principe

C'est une session toujours fastidieuse en terme de procédure administrative puisqu'elle réattribue à chacun son rôle. Après avoir été battu le dimanche précédent, pour cette élection partielle, Sébastien Ragot a passé la main à Jean Lanni, après avoir remercié l'ensemble des acteurs avec lesquels l'équipe sortante a travaillé au cours des quatre dernières années. "C'est la fierté du travail accompli tout au long du mandat dans le respect des personnes et de la légalité. Fierté des actions réalisées et engagées. Nous souhaitons le meilleur pour Givry et ses habitants pour les 24 mois qui viennent". Un message subliminal qui a eu de quoi soulever quelques rictus au sein de la nouvelle majorité municipale.

C'est donc un passage de relai à travers une élection en bonne et due forme au sein du conseil qui s'est tenu vendredi soir. Car si ce sont les électeurs qui votent une liste municipale majoritaire, il appartient au nouveau conseil municipal d'élire celui qui prendra le siège de maire. Les 27 conseillers Givrotins ont eu à voter soit pour Sébastien Ragot soit pour Jean Lanni... et sans surprise l'ancien chef d'entreprise à la retraite a recueilli ses 21 suffrages.

4 adjoints et l'abstention de la minorité municipale

Jean Lanni est revenu sur son parcours de vien dans ses propos liminaires, histoire de rappeler cette issue quelque peu inattendue, lui qui est arrivée en 1952 à l'âge de 2 ans à Givry, reprenant l'activité de maçonnerie de son père jusqu'en 2015. "Dans une volonté d'ouverture et de respect" et "un attachement primordial au Grand Chalon, le temps de l'action est venu avec dignité, probité et impartialité" a lancé aussitôt le maire nouvellement installé.

4 adjoints au maire ont été élus à savoir, Sabrina Vailleau-Lanni 1er adjoint, Bruno Badet 2e adjoint, Pascale Pierre 3e adjoint et Luc Comparot 4e adjoint. 4 élections qui ont reçus l'abstention de la minorité municipale. Indemnisation des élus, composition des commissions municipales... sur tous ces points, la minorité municipale a fait le choix de l'abstention.

Laurent Guillaumé