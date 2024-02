Les Chalonnais mobilisés autour de l’EFS dans le cadre de l’action "TOUT CHALON DONNE" organisée jusqu’au 7 mars 2024.

La troisième édition de “Tout Chalon donne” a été lancée ce mardi 6 février, dans les locaux de l’Établissement Français du Sang (EFS), locaux à la maison du don de Chalon sur Saône derrière l’hôpital William Morey.

(Document EFS)

Comme chaque année, les ambassadeurs de l’opération, des chefs d’entreprise, des bénévoles d’association et d’amicales pour le don de sang, des sportifs professionnels, des commerçants, … se sont retrouvés dans les locaux de l’EFS pour le lancement de Tout Chalon Donne. Ils sont tous partenaires et ont accepté de mettre leur image au service du don afin de montrer qu’il est à la portée de chacun de sauver des vies en faisant ce geste simple le don de sang, de plasma.

Donner, redonner, faire donner : 2024 rime avec records à battre, une véritable compétition a débuté à Chalon sur Saône et ce jusqu’au 7 mars, à l’image des JO.

On ne le rappellera jamais assez Donner son sang ou son plasma est un acte citoyen et généreux qui contribue à sauver des vies. Cette chaine de solidarité permet de soigner plus de 26 000 patients en Bourgogne-Franche-Comté.

Anne-Clémence Guillot a présenté le programme de la soirée et elle a invité les participants à faire 2 groupes. Chaque groupe a visité les installations de l’EFS et a assisté à la présentation de l’exposition de peinture d’Isabel Vernaton, portraitiste et à la présentation du projet de réalité virtuelle mené par les étudiants chalonnais en master MTI3D.

Les étudiants vont durant 15 jours mettre leurs compétences en réalité virtuelle et réalité augmentée au service de la transformation numérique des entreprises y compris le don de sang. Il sera possible de tester le travail réalisé sur un parcours virtuel de don de plasma.

Pour cette 3ème édition, place au triplé : Art, Carnaval et réalité virtuelle.

Le Carnaval avec une participation des personnes de l’EFS où les donneurs pourront croiser en collation à la maison du don licornes, marins, … le tout dans un esprit convivial sous le signe de la bonne humeur.

À propos de l’EFS

« L’Établissement Français du Sang est le service public du sang en France.

Nous sommes 10 000 professionnels, médecins, infirmiers, biologistes, techniciens de laboratoire, pharmaciens, équipes de collecte, chercheurs, personnels administratifs… animés par une même conviction : notre mission est vitale.

Nous sommes présents tout au long de la chaîne du soin. Notre expertise en biologie médicale et de la greffe nous permet de diagnostiquer des maladies. Nous contribuons ensuite à soigner chaque année plus de 1 million de patients : ceux qui nécessitent une transfusion ou une greffe, en assurant la collecte de sang en France et en mettant à disposition les produits sanguins, tissus et cellules dont ils ont besoin. Nous capitalisons sur ces savoir-faire pour innover et développer de nouveaux procédés et traitements médicaux qui bénéficieront au plus vite aux patients. Nous participons enfin à former des professionnels de santé en France et dans le monde, en leur transmettant notre connaissance aiguisée du sang.

Nous donnons au sang le pouvoir de soigner et sommes ainsi un acteur à la fois unique et essentiel du système de santé français. »

Les partenaires et les ambassadeurs ont reçu des mains d’Anne-Clémence un cadre avec leur photo.

Le français a la réputation d’être généreux lors des actions menées pour les grandes causes. Le don de sang, de plasma fait partie de ces grandes causes, le besoin est journalier voire d’une minute à l’autre.

Alors pour "TOUT CHALON DONNE", chalonnais et grand chalonnais faites preuve de solidarité et de générosité.

Une multitude de lieux de collecte pour donner pendant cette période :

A noter : février compte 29 jours, c’est LA bonne nouvelle car une journée de plus pour venir donner !

À la Maison du don de Chalon (CH W. Morey)

• Lundi, vendredi, samedi 8h30 - 13h

• Lundi 14h – 16h

• Mercredi, jeudi 13h - 19h

Sur les collectes mobiles du Grand Chalon

• Mercredi 21/02 : Givry – Salle des fêtes de 8h à 12h30

• Lundi 26/02 : La Charmée – Salle Polyvalente de 15h30 à 19h30

• Mardi 27/02 : St Rémy - Salle Georges Brassens de 15h30 à 19h30

C.Cléaux