Une fête de la Saint Valentin n’a pas la même saveur sans un chocolat Jeff de Bruges

A l’occasion de la fête des amoureux, pensez à faire plaisir à l’être cher tout en douceur et en gourmandise. Vous découvrirez chez Jeff de Bruges, une collection sous le signe de l’Amour. Pour votre Valentin, votre Valentine, ou pour vous faire plaisir !

Chez Jeff de Bruges, vous découvrirez toute une gamme de chocolats élaborée avec de bons produits, sans matière grasse végétale hydrogénée, sans OGM et sans huile de palme.

Caroline, Pascal et Juline seront là pour vous accueillir, conseiller et vous faire découvrir l’ensemble des coffrets et idées cadeaux que vous pourrez offrir à l’être cher.

« Jeff de Bruges » 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, tél 03 85 43 65 66.

Publi-information