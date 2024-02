Après sa victoire contre l'ASA Vauzelles, Givry-Cheilly reçoit ce dimanche Saulieu

Encore une victoire au compteur pour le club de rugby Givry-Cheilly, avec ce beau résultat contre l'ASA Vauzelles, match retour (victoire à l'aller 10-33 chez eux), score final : 44-12 à Givry.

Pour le Coach Jonathan Guénard : « C'était un match en retard contre Varennes-Vauzelles, une équipe de milieu de tableau mais qui ne ferme pas le jeu. On avait dit aux joueurs de commencer le match tambour battant et c'est ce qu’ils ont fait en marquant deux essais dès la 7ème et la 10ème minute. Après, nous avons eu 20 minutes de flottement pour aller jusqu'à la mi-temps. Pendant la deuxième période, nous avons joué tous les coups pour gagner largement au score. Nous avons fait des fautes de main, mais c'est normal lorsqu’on produit beaucoup de jeu. Il faut continuer comme ça et l'objectif sera atteint. Félicitations à tout le groupe et un grand bravo à notre troisième ligne !! ». Prochain match ce dimanche 18 février à Cheilly contre Saulieu...à suivre donc