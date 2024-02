Signature d’un nouveau Contrat local de Santé (nouvelle génération) par le Grand Chalon et ses partenaires

La conférence de presse et le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 16 février 2024 à partir de 14h00, à l’Hôtel d’agglomération du Grand Chalon, 23 Avenue Georges Pompidou à Chalon-sur-Saône, se déroulait le protocole de la signature du 2ème Contrat Local Santé.

Une tribune composée de gauche à droite par Patricia Courtial, Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire, de Cédric Laperteaux, Directeur de la Délégation Départementale de Saône-et-Loire de l’A.R.S Bourgogne Franche-Comté, de Philippe Lequien, Directeur de l’établissement public de la Santé Mentale de Sevrey, d’Olivier Tainturier, Sous-préfet de l’agglomération de Chalon-sur-Saône, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi, de l’insertion et de la santé, de Francine Chopard, Conseillère Régionale de la Région Bourgogne Franche-Comté et Dominique Lotte, Conseiller Départemental de Saône-et-Loire, faisait face à une soixantaine de personnes composée de professionnels de la santé, partenaires associatifs… mais aussi de Maires, Adjoints…

Extrait des discours prononcés :

Sébastien Martin : « Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités ! Chers amis ! Je suis très heureux de vous accueillir pour cette signature de la 2ème génération du Contrat Local de Santé que nous ont préparé tous les partenaires assis à mes côtés grâce à une coordination qui a été menée par Annie Lombard, Vice-présidente et Sylvie Agacinski, Directrice de la solidarité et de la santé au Grand Chalon. Vous savez que le Grand Chalon est une des rares agglomérations à avoir prise la compétence Santé, il y a maintenant un peu plus d’une dizaine d’années en signant en 2014 le 1er Contrat Local de Santé dont Annie lombard vous fera le bilan […] Néanmoins, le vieillissement de la population est synonyme d’une demande de soins plus importante mais également, ce vieillissement et les départs en retraite sont en parties responsables d’une forme de tension sur les métiers des professionnels de la santé et donc se pose la question de leurs remplacements. Bien évidement au sein de ce Contrat Local de Santé de nouvelle génération et celui qui l’a précédé, d’ailleurs fortement aidé par l’A.R.S, nous avons œuvré sur ces questions là pour déployer sur notre territoire et accompagner le déploiement de Maisons de Santé pluridisciplinaires. Plus d’un million d’euros avait été contracté à l’époque avec l’A.R.S à être utilisé pour implanter un certains nombres de ces maisons sur tout le territoire. Bien évidement, l’enjeu de la médecine de proximité reste l’enjeu N°1 et je crois que nous avons la chance de compter une petite centaine de généralistes sur le bassin du territoire chalonnais dont un certain nombre sont salariés du centre de Santé Départemental. Cette offre de santé de proximité, elle doit être accompagnée, confortée aussi dans les changements qu’elle connait et l’exercice pratique collectif est l’un des éléments forts des notifications que connait en ce moment le monde la santé. Le 2ème élément c’est que l’exercice de la santé est bien évidement la compétence de l’Etat, qu’il s’agisse de la médecine libérale ou de la médecine hospitalière et qu’il ne s’agit pas pour nous de faire croire que nous ferions à la place de l’Etat. Non ! Nous sommes à côté de l’Etat pour cette mission 1ère qui est celle d’assurer la santé. Par contre les collectivités ont une capacité à s’investir et c’est ce que nous faisons de plus en plus au sujet des préventions aux côtés de nos partenaires associatifs […] Lutte contre l’obésité, travail sur les soins buccodentaires, qu’il s’agisse de la lutte contre les maladies cardio-vasculaires, l’engagement avec Octobre Rose, pour la prévention et le dépistage des cancers du sein, Mars bleu… tout un tas d’actions qui sont menées tout au long de l’année en faveur de la prévention qui se trouvait au cœur du 1er CLS et qui seront également dans le 2ème. Mais ce que nous avons vu aussi au cours de ces 10 dernières années et qui ont été révélées par cette crise COVID, c’est l’enjeu de coordination et notamment de coordination lors des épisodes de crise telles qu’on les a connu et qui doivent nous permettre de rebondir pour être plus performants par la suite. C’est pour cette raison, que le Grand Chalon intégrera la Coordination Départementale en cas de crise sanitaire et environnementale car on voit bien que c’est en agissant tous ensemble et chacun à notre échelle que nous avons pu lors de la crise 2019, répondre à cette crise sanitaire majeure et en avoir tiré un certain nombre d’enseignements. Je suis très heureux aussi dans ce Contrat Local Santé de nouvelle génération que nous puissions mettre un accent tout particulier sur la question de la Santé Mentale et là aussi, la crise COVID a montré que les conséquences en matière de Santé Mentale étaient extrêmement importantes […] Donc la participation de l’EPSM de Sevrey au niveau de ce CLS illustre parfaitement le besoin d’adaptabilité de l’offre de soins à l’échelle locale et cela sera l’enjeu de ce nouveau C.L.S. Je voudrais terminer en remerciant tous nos signataires et nos partenaires présents aujourd’hui mais aussi les associations et les professionnels de santé représentés. Je vous remercie ! ».

Annie Lombard : « Je suis très heureuse et fière aujourd’hui d’être ici pour ce deuxième Contrat Local de Santé. La santé sur notre territoire a été prise en compétence depuis plus de 25 ans d’abord par la ville de Chalon et ensuite par le Grand Chalon, ce qui veut dire que nous avons vraiment eu à cœur de prendre la santé dans toute sa globalité pour aider nos habitants. Je voulais également remercier toute l’équipe Santé Handicap pour son implication. Ce 1er contrat Local de Santé a permis notamment chaque année un renforcement des parcours éducatifs en santé, ainsi ce sont 4 000 à 5 000 élèves scolarisés en partenariat avec l’Education Nationale qui ont bénéficié d’actions de promotion de la santé. C’est également la mise en place d’une programmation scolaire autour du harcèlement scolaire depuis 2021 avec chaque année plus de 1 500 qui ont participé à cette sensibilisation. Des campagnes de dépistages avec Mars Bleu, Octobre Rose… mais aussi l’organisation de journée de multi-dépistages qui peuvent répondre à un manque de médecins sur le territoire ; Journée qui permet un check-up complet gratuit avec dépistage du cancer, du cancer de la peau, maladie cardio-vasculaire, apnée du sommeil, diabète, maladie rénale, difficulté cognitive … et qui sera reconduit dans le cadre du nouveau CLS. Nous avons eu aussi la chance d’avoir des enveloppes qui nous ont permis de faire un schéma directeur de l’offre de santé et à ce titre nous avons accompagné la création et le financement de plusieurs maisons de santé pluridisciplinaires […] Bref, ce 1er contrat Local de Santé nous a aussi amenés à la signature aujourd’hui du 2ème CLS nouvelle génération mais aussi à travailler bien en amont pour vous présenter les 6 axes que nous souhaitons développer : Renforcer l’accès aux soins - Mobiliser pour la santé mentale et psychique - Développer la prévention et la promotion de la santé - Améliorer les parcours de santé des personnes vulnérables - Promouvoir un environnement favorable à la santé - L’animation et l’évaluation du contrat de santé. Bien sûr, continuer un grand travail de coordination et développer un grand focus dans l’accompagnement de la santé mentale, voilà ce qui va nous occuper pendant ces prochaines années en partenariat avec les différents partenaires. Nous allons continuer à travailler tous ensemble pour le bien être de nos habitants. Je vous remercie ! ».

les discours de Patricia Courtial,

de Cédric Laperteaux,

de Philippe Lequien,

de Dominique Lotte,

de Francine Chopard

et d’Olivier Tainturier

S’en suivait la signature par les institutions concernées du nouveau Contrat Local de santé du territoire pour la période 2024-2028.

Pour information : Le contrat local de santé (CLS) est un outil porté conjointement par l’Agence régionale de santé et le Grand Chalon visant à réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Après un premier CLS en 2014, le Grand Chalon signe ce vendredi 16 février son CLS 2e génération avec les acteurs santé du territoire pour la période 2024-2028. Le premier Contrat Local de Santé a été signé en 2014 entre l’ARS BFC, la Préfecture de Saône-et-Loire et la CPAM de Saône-et-Loire, avant d’intégrer en 2015, le Conseil Régional de Bourgogne et le Conseil Départemental de Saône-et-Loire.

Contenu du CLS 2e génération : 6 axes stratégiques prioritaires et des actions concrètes pour le territoire. Déclinées des 6 axes stratégiques prioritaires du Contrat Local de Santé 2024-2028, les fiches actions amènent les signataires et partenaires à œuvrer vers des projets communs. Cette mutualisation des compétences favorise l’interconnaissance des acteurs et le travail en réseau afin de poursuivre la mise en œuvre d’actions concrètes qui répondent aux spécificités locales et besoins des habitants du territoire :

Axe 1 : Renforcer l’accès aux soins Accès aux soins et lutte contre la désertification médicale dont le schéma directeur – Prévention, dépistages et gestion de crise. Axe 2 : Se mobiliser pour la santé mentale et psychique Coordination du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM). Axe 3 : Développer la prévention et la promotion de la santé : Nutrition – Sport Santé – Geste de premier secours – Santé des jeunes – Santé sexuelle – Groupe de Réflexion et d'Education à la Sexualité (GREAS) - Addictions. Axe 4 : Promouvoir un environnement favorable à la santé et réduire les risques sur la santé liés à l’environnement. Axe 5 : Améliorer les parcours de santé des personnes vulnérables : Santé des seniors – Aidants – Handicap – Atelier Santé Ville (ASV). Axe 6 : Animer et évaluer le contrat local de santé. Mise en œuvre et animation du Contrat Local de Santé – Evaluation du Contrat Local de Santé.

Nouveautés du CLS 2ème génération : Anticiper, former, améliorer ! Une attention particulière sera portée aux nouvelles actions inscrites au CLS 2e génération sur le territoire Grand Chalonnais : - Dispositif multi-dépistage pour les plus de 50 ans et les enfants - Gestion de crise : intégration du Grand Chalon dans la coordination départementale en cas de crise sanitaire et environnementale - Formations 1er secours en santé mentale : nouvel outil développé depuis 2022 en France - Programmation autour du harcèlement scolaire - Évaluations d’Impact sur la Santé (EIS) : renforcer la prise en compte des déterminants de la santé dans les grands projets d’aménagement - Sensibilisation et lutte contre les espèces exotiques envahissantes - Parcours Handicap : améliorer le parcours des personnes en situation de handicap.

