‘Stéréo’, un spectacle électrisant qui a conquis le public

Salle comble pour les trois représentations chalonnaises et ovations plus que méritées pour Philippe Decouflé, ses danseurs et les musiciens sur scène !

Il y aurait tant de choses à dire sur cette forme hybride, à la fois concert et pièce de danse, habilement mise en scène par le chorégraphe Philippe Decouflé. Les danseurs sont époustouflants, les musiciens aux accents très rock'n'roll sont talentueux et, comme si cela ne suffisait pas, les uns et les autres chantent merveilleusement bien ! Difficile de réunir autant de qualités et pourtant… Pour compléter le tableau, les références à la scène rock sont nombreuses, il y a notamment des influences puisées dans le cinéma et l’humour est au rendez-vous. Autant dire que tous les ingrédients étaient réunis pour offrir aux spectateurs un moment inoubliable ! Le public - qui a applaudi tout au long de la représentation et réagi en interaction avec un ‘maître de cérémonie’ qui n’a pas hésité à se donner corps et âme - en redemande d’ailleurs.

Les corps, que ce soient ceux des danseurs ou des spectateurs, se chargent d’une énergie explosive, mais les moments punk rock laissent également place à des moments de douceur bienvenus qui viennent, par leur contraste, donner encore plus d’importance à l’énergie vivifiante de ‘Stéréo’."

SBR