16e journée de Fédérale 2 (Poule 1) : RTC 32 - Grand Dôle 10, même réduits à 14, tout le match, les chalonnais restent intraitables à domicile

Dimanche 18 février 2024, à 15 heures 15, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait à domicile lors de la 16e journée de fédérale 2 (match retour), l’équipe de Grand Dôle classée 10ème du classement avec 32 points. Cette équipe restait sur trois défaites de suite, une à domicile 6 à 10 contre Nantua, et 2 à l’extérieur 15 à 22 contre le XV de la Dombes et 18 à 25 à Rilleux la Pape. Mais attention toutefois à ces Dôlois qui avant les matchs retours s’étaient permis d’aller battre sur ses terres le dauphin du championnat Saint Priest 27 à 23.

Les chalonnais eux, classés à la 7ème place du classement avec 37 points recevaient donc un concurrent direct au maintien. Des chalonnais, qui restaient invaincues à domicile depuis les matchs retours et qui avaient remporté de la plus belles des façons le derby (le crunch) face au voisin creusotin sur le score de 19 à 16, qui avaient récidivé contre Pontarlier 33 à 9, mais n’avaient pas concrétisé ces victoires en s’inclinant deux fois à l’extérieur dont une sévère correction lors de la dernière journée à Meyzieu 39 à 12.

Mais tout est permis lors de ce match contre les Dôlois car au Match aller le 22 octobre 2023, les chalonnais avaient été battre Grand Dôle sur ses terres sur le score de 30 à 28. On pouvait donc espérer une nouvelle victoire chalonnaise. Néanmoins, vous l’aurez compris, c’était un match avec un véritable enjeu et de tous les dangers pour les deux clubs. Surtout pour le club chalonnais qui se devait d’obtenir un résultat positif afin d’écarter un potentiel rival pour ne pas plonger en fin de tableau et lutter pour la relégation en fin de saison.

Terrain : Gras

Condition atmosphérique : Temps gris

Vent : 20 km/h N-O

Affluence : 350 spectateurs

Entraineurs Chalon-sur-Saône: Benjamin Renaud et Christophe Cabadaïs

Adjoint de terrain Chalon : Mathieu Verdreau

Entraineur pour Grand Dôle : Aurélien Vacheret

Adjoint de terrain Grand Dôle : David Précia

Arbitrage de champs : Très Bon arbitrage de Monsieur Frédéric ORIAS (Ligue AURA)

Représentant Fédéral : Vanessa GROS (Ligue AURA)

Carton jaune où blanc pour Chalon-sur-Saône : Mérigond (J-11’), Spinel (B- 38’)

Carton Rouge pour Chalon-sur-Saône : Girard (15’)

Carton jaune où blanc pour Grand Dôle : Litzler (B-45’), Piotet (B-54’)

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Lemercier (49’), Boillereaux (52’), Picamelot (54’), Mennweg et Humbey (62’), Takouachet (64’)

Rentrées pour Grand Dôle : Thibaudot (46’), Franchi (51’), Tétu (60’), Borjeon et Jallat (64’), Dormoy (72’), Davies (77’)

En 1ere mi-temps, ce sont deux équipes crispées qui luttent pour le maintien qui se sont opposées. De nombreuses fautes étaient sifflées contre les chalonnais et un coup de chaud a soufflé dans les allées des tribunes quand à la 11ème minutes et à la 15ème minutes deux joueurs étaient exclus du terrain pour un carton blanc et un carton rouge. Mais les 13 joueurs qui sont restés sur le terrain ont été héroïques en défense, et en n’encaissant aucun point, ils ont contribué à la victoire chalonnaise.

Résumé de la 1ère mi-temps (début du match 15 H 15)

C’est un match haché que proposent les 30 joueurs présents sur le terrain à leurs supporters. De nombreuses fautes sont sifflées des deux côtés et la domination stérile des uns et des autres sont à mettre sur l’enjeu de la partie. Pourtant, c’est Chalon qui bénéficie d’une première pénalité pour une position de hors jeu des dolois. Pénalité à 30 mètres légèrement côté gauche des poteaux qui ne sera pas transformée par Girard (4’). Les jurassiens qui se mettent de nouveau à la faute sur un placage à deux sur Spinel, pénalité qui sera sifflée à 36 mètres, face aux poteaux et qui sera transformée par Girard (Chalon 3 Grand Dole 0, 14’). A partir de là, évoluant à 13, les chalonnais sont dominés mais les nombreuses incursions doloises dans le camp chalonnais restent vaines face à une défense chalonnaise héroïque. Chalon plie mais ne rompt pas et contre toute attente suite à une belle action collective suivie d’un débordement de Simonato, ce dernier sert idéalement T. Pougeade qui va aplatir en coin, le cuir, dans le camp visiteur. Essai qui ne sera pas transformé par Mérigond (Chalon 8 Grand Dole 0, 31’). Des chalonnais euphoriques qui 4 minutes après, voient l’ailier supersonique chalonnais Simonato transpercer la défense pour aplatir le ballon ovale entre les deux poteaux. Essai qui sera transformé par M.Greneron (Chalon 15 Grand dole 0, 35’). Des chalonnais qui vont se faire sanctionner pour un placage haut par une pénalité à 35 mètres des poteaux, côté gauche et transformée par Bouvier (Chalon 15 Grand Dole 3, 39’).

C’est donc sur ce score qu’est sifflée la pause citron

Une seconde mi-temps de folie !

On ne sait pas ce qui s’est dit dans les vestiaires chalonnais mais les joueurs tangos sortent plus conquérants et déterminés à remporter cette rencontre. Les chalonnais maintenant campent dans le camp visiteur et sur une action collective c’est Spinel qui en percussion fait voler son adversaire pour aplatir le cuir dans le camp jurassien. Essai qui sera transformé par M.Greneron, (Chalon 22 Grand dole 3, 50’). Des chalonnais qui continuent de pousser et qui obtiennent une pénalité suite à un placage haut à 28 mètres face aux poteaux et qui sera transformée par M. Greneron (Chalon 25 Grand Dole 3, 55’). Chalon dominateur se voit récompenser suite à une action collective sous les poteaux visiteurs, où Lemercier aplatit le cuir en force dans la défense doloise, essai transformé par Merigond (Chalon 32 Grand Dole 3, 65’). Dans les dernières minutes du match une réaction d’orgueil de la part des jurassiens permettra à Bidaux de transpercer la défense chalonnaise pour aplatir entre les deux poteaux, essai transformé par Bouvier (Chalon 32 Grand Dole 10, 77’).

L’arbitre sifflera alors la fin de la rencontre sur ce score en faveur des chalonnais

Sur le scénario du match : L’équipe de Chalon a montré des qualités défensives hors norme en 1ère mi-temps car jouer à 14 voir à 13 sans encaisser un seul essai face aux assauts dolois relève d’une qualité de guerriers. Oui les chalonnais ont souffert en première mi-temps, oui ils auraient pu céder mais le collectif chalonnais a été compact, déterminé et ils viennent sans aucun doute de créer un groupe de ‘Warriors’ qui doit perdurer dans la durée. Une chose est sûre, le point offensif n’est pas volé !

Côté chalonnais, on a aimé : C’est d’abord un collectif qui a obtenu la victoire ! Tout le monde est à citer, y compris les remplaçants qui ont été à la hauteur de l’événement et qui ont contribué eux aussi à la victoire. Mais ma mention spéciale sur se match sera pour les deux entraineurs, Benjamin Renaud et Christophe Cabadaïs, qui ont su palier les problèmes et motiver l’équipe suite aux difficultés de début de partie quand les tangos ont pris de nombreux cartons. Ils ont fait des changements appropriés et judicieux pour obtenir une victoire qui comptera en fin de saison.

Côté Grand Dôle, on a aimé : Les prestations de Lutu et Iloai très percutants, Bouvier, Meynier et Michaud pour leur combat de tous les instants.

Félicitations aussi à l’équipe B victorieuse sur Grand Dôle B sur le score de 19 à 5 (photo du dernier essai chalonnais).

Lors de cet événement, on notait la présence de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap et de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S.

Clin d’œil à deux fidèles supporters !

