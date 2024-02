AVIS DE DECES - Monsieur Laurent LATOUR

CHALON-SUR-SAÔNE



Elizabeth et Denis EMORINE, Dominique, Patrick,

ses frères et sœur ;

Valentin, Léo, ses enfants ;

ses neveux et nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Laurent LATOUR



survenu le 13 février 2024,

à l'âge de 49 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 22 février 2024, à 10h30, en l'église de Saint-Jean-des-Vignes de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.